  • 05.02.2026, 13:25:02
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Aviso: „Enquete für gerechten Wettbewerb - Strategien gegen Steuerbetrug und Lohndumping“ am 10.2.2026

Finanzminister Markus Marterbauer und Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann laden zu Tagung zur Betrugsbekämpfung

Wien (OTS) - 

Ob Scheinunternehmen, Betrug mit Registrierkassen oder Vergehen im Zusammenhang mit dem Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz – Steuerbetrug und Lohndumping haben viele Facetten. Die Bekämpfung von Steuerbetrug ist in den ersten Monaten der Regierung deutlich intensiviert worden. Durch verschärfte Maßnahmen sind für das Budget 2026 270 Millionen Euro zusätzlich eingeplant. Ein erstes Paket wurde Ende des Jahres 2025 beschlossen. Gleichzeitig ist Betrugsbekämpfung ein wichtiger Beitrag zu mehr Gerechtigkeit.

Während der Enquete sollen Praktikerinnen und Praktiker, Interessensvertretungen sowie Politikerinnen und Politiker die aktuellen und mögliche weitere Maßnahmen diskutieren.

Die gesamte Enquete ist medienöffentlich. Interviews/Statements sind in den Pausen möglich.

Datum: 10. Februar 2026

Beginn 8:30 Uhr (Einlass ab 8:00 Uhr)

Ort: Bundesministerium für Finanzen, Johannesgasse 5, 1010 Wien, Purpursaal (Dachgeschoss)

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung unter [email protected] notwendig.

Wir freuen uns, Sie im Finanzministerium zu begrüßen und bitten Sie, beim Portier einen gültigen Presseausweis vorzuweisen.

Das Programm kann hier eingesehen werden.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Finanzen, Pressestelle

(+43 1) 514 33 501 031

[email protected]

http://www.bmf.gv.at

Johannesgasse 5, 1010 Wien

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