Wiener Stadthalle glänzt ab heute im Eurovision-Song-Contest-Look

Wien (OTS) -

Noch mehr Sichtbarkeit für den Eurovision Song Contest in Wien: Die Wiener Stadthalle erstrahlt seit Donnerstag, dem 5. Februar 2026, offiziell im Eurovision-Song-Contest-Look. Auf das Vordach der Halle F wurde dafür ein großflächiges Plakat im ESC-Design aufgetragen. Der Eurovision Song Contest ist damit nun optisch in und auf der Wiener Stadthalle angekommen – und die Venue präsentiert sich in ihrem offiziellen Outfit für Europas größten Musikevent.

Ganz Wien im Eurovision-Song-Contest-Fieber

Nicht nur die Wiener Stadthalle wird im Eurovision-Song-Contest-Design Sichtbarkeit für den Mega-Event in Wien erzeugen. Bereits jetzt befindet sich am Wiener Rathausplatz eine Countdown-Uhr, die die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden zum Start des Eurovision Song Contest mit der Opening Ceremony am Sonntag, dem 10. Mai, am Wiener Rathausplatz herunterzählt und die Vorfreude auf die Show-Woche im Mai steigert. Auch öffentliche Verkehrsmittel wie U-Bahnen, Straßenbahne und Busse werden im ESC-Design durch die Bundeshauptstadt fahren und Tausende ESC-Fans transportieren. Damit das internationale Publikum sofort die Atmosphäre des Eurovision Song Contest wahrnehmen kann, sind auch Bahnhöfe und der Flughafen Schwechat mit Eurovision-Branding ausgestattet. Und auch an vielen weiteren öffentlichen Plätzen in ganz Wien wird der Eurovision Song Contest sichtbar sein – in Form von Plakaten, Beschilderungen und Schauobjekten.

Die Wiener Stadthalle – die größte Multifunktionsarena Österreichs

Die Wiener Stadthalle ist die größte Multifunktionsarena Österreichs und gehört mit rund 300 Veranstaltungen und mehr als einer Million Besucherinnen und Besuchern pro Jahr zu den meistbespielten Arenen Europas. Hier finden nicht nur Konzerte internationaler Topstars statt – die Stadthalle war und ist auch Austragungsort zahlreicher Welt- und Europameisterschaften sowie Bühne für große TV- und Show-Produktionen. Was die Wiener Stadthalle auszeichnet, ist ihre enorme Wandelbarkeit. Unterschiedlichste Veranstaltungsformate, von Sport über Entertainment bis hin zu internationalen Showproduktionen, lassen sich hier auf höchstem Niveau umsetzen. Möglich wird das durch eine leistungsfähige technische Ausstattung, flexible Raumkonzepte und ein erfahrenes Team, das sich laufend auf neue Anforderungen einstellt.

Mitten im Herzen Wiens gelegen, ist die Stadthalle seit Jahrzehnten ein zentraler Treffpunkt für Live-Erlebnisse. Sie steht für große Emotionen, besondere Momente und für die Fähigkeit, Menschen immer wieder neu zu begeistern. Egal ob bei einem ausverkauften Konzert, einer Show oder einem internationalen Sportevent. Ganz nach dem Motto „verbindet seit 1958“ bringt die Wiener Stadthalle Menschen unterschiedlichster Generationen, Kulturen und Interessen zusammen. Sie ist damit weit mehr als ein Veranstaltungsort: Sie ist ein Ort des gemeinsamen Erlebens, der Begegnung und der Emotion und ein fixer Bestandteil der österreichischen Live-Kultur, der sich stetig weiterentwickelt.