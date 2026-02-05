Termine am 5. Februar in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



10.00 Uhr, Klinik Landstraße: Baustart der neuen Erstversorgungsambulanz mit u.a. Stadtrat Peter Hacker, WIGEV-Direktor Michael Binder und Felix Kreimel, Ärztlicher Direktor Klinik Landstraße (3., Klinik Landstraße, Eingang Boerhaavegasse 8a/Stiege 1, mit Lokalaugenschein am Baufeld) (Schluss)

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