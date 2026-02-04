- 04.02.2026, 12:30:02
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- OTS0099
Termine am 5. Februar in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10.00 Uhr, Klinik Landstraße: Baustart der neuen Erstversorgungsambulanz mit u.a. Stadtrat Peter Hacker, WIGEV-Direktor Michael Binder und Felix Kreimel, Ärztlicher Direktor Klinik Landstraße (3., Klinik Landstraße, Eingang Boerhaavegasse 8a/Stiege 1, mit Lokalaugenschein am Baufeld)
(Schluss)
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