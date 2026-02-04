Bis zu 767.000 bei ORF-1-Premiere „Tod in Tirol“ mit Patricia Aulitzky und Dominik Raneburger

Wien (OTS) -

Zum dritten Mal auf gemeinsame ORF-Landkrimi-Spurensuche schickte Regisseurin Mirjam Unger gestern, am Dienstag, dem 3. Februar 2026, um 20.15 Uhr in einer ORF-1-Premiere Patricia Aulitzky und Dominik Raneburger, die als Duo nach einem „Tod in Tirol“ im Einsatz waren. Bis zu 767.000 und durchschnittlich 755.000 Zuschauer:innen (vorläufige Gewichtung) bei 29 Prozent Marktanteil (12+) waren dabei, als Aulitzky es dabei mit einer komplexen Undercover-Ermittlung bei einer Bande zu tun bekam, die Tirol mit Rauschgift flutet. In den jungen Zielgruppen 12–29 und 12–49 lag der Marktanteil bei 27 bzw. 21 Prozent. In weiteren Rollen sind u. a. Harald Windisch, Golo Euler, Lukas Spisser, Tommy Fischnaller-Wachtler, Noah L. Perktold, Katja Lechthaler, Maximilian Kindler, Riccardo Angelini und Lovelyn Menner zu sehen. Das Drehbuch stammt erneut aus der Feder von Eva Testor.

„Tod in Tirol“ ist eine Koproduktion von ORF, ZDF und KGP Filmproduktion, mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Cine Tirol.

Fortsetzung folgt

Auch für weitere ORF-Landkrimi-Spannung ist gesorgt: Bereits abgedreht sind die Fälle „Die Kuh, die weint“ (Kärnten), die Steiermark-Filme „Steirerbiest“ (AT) und „Steirerhass“ (AT) sowie Götz Spielmanns zweiter Niederösterreich-Film der Reihe mit dem Titel „Der Todesengel“.

ORF-Landkrimis auf ORF ON streamen

Der ORF-Landkrimi „Tod in Tirol“ steht nach der Ausstrahlung weiterhin auf ORF ON zur Verfügung, wo auch weitere Filme der Erfolgsreihe gestreamt werden können.