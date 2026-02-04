  • 04.02.2026, 10:42:42
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LK Amstetten ist ab sofort zertifiziertes Brustgesundheitszentrum

LR Kasser: Behandlung und Therapie auf dem neuesten Stand der Wissenschaft

St. Pölten (OTS) - 

Das Landesklinikum Amstetten hat mit Ende Jänner 2026 die Erstzertifizierung als Brustgesundheitszentrum (BGZ) erhalten. Damit wird die hohe Qualität der interdisziplinären Versorgung von Patientinnen mit Brusterkrankungen offiziell bestätigt. Die Zertifizierung bescheinigt, dass Diagnose, Therapie und Nachsorge nach klar definierten Qualitätskriterien und auf Basis aktueller medizinischer Leitlinien erfolgen. Im BGZ arbeiten Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachrichtungen eng zusammen, um Patientinnen eine individuell abgestimmte, wohnortnahe und ganzheitliche Betreuung zu bieten.

„Mit dem zertifizierten Brustgesundheitszentrum stellen wir im Mostviertel die gesamte interdisziplinäre Expertise an einem Standort zur Verfügung. Die Behandlung und Therapie erfolgen auf dem neuesten Stand der Wissenschaft, mit gebündelter fachlicher Kompetenz sowie direkten Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten an einem Ort. Dem gesamten Team gratulieren wir herzlich zur erfolgreichen Zertifizierung und zur hervorragenden fachlichen Leistung“, so der für Kliniken zuständige Landesrat Anton Kasser.

Ein zentraler Bestandteil des Konzepts ist die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Chirurgie, Gynäkologie, Radiologie, Onkologie, Pathologie, Pflege, Physikalischer Medizin sowie weiteren beteiligten Berufsgruppen. Dr. Kathrin Zöchmann, Leiterin der Abteilung für Chirurgie am LK Amstetten, betont die Bedeutung dieser Auszeichnung: „Die Erstzertifizierung bestätigt die hohe fachliche Kompetenz und das große Engagement unseres gesamten Teams. Wir freuen uns sehr, nun diese Zertifizierung erhalten zu haben.“

„Mit der Zertifizierung des Brustgesundheitszentrums setzen wir einen wichtigen Meilenstein für die wohnortnahe, qualitativ hochwertige Versorgung von Patientinnen im Mostviertel. Die Zertifizierung bestätigt den hohen medizinischen Standard und die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit aller beteiligten Fachbereiche – zum Wohle der Frauen in unserer Region“, betont der Ärztliche Direktor Gerhard Kriener.

Weitere Informationen bei Gabriele Lehenbauer, Landesklinikum Amstetten, Tel.: +43 7472/9004-12001, E-Mail: [email protected]

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Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Doris Zöger
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