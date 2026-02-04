Barbara Stöckl im Gespräch mit Christian Wehrschütz, Marlies Raich, David Rauter und Maria Ma

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 5. Februar 2026, um 23.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON ORF-Auslandskorrespondent Christian Wehrschütz, Ex-Slalom-Queen und ORF-Expertin Marlies Raich, American Footballspieler David Rauter und Hackbrettistin Maria Ma zu Gast bei Barbara Stöckl:

Nach fast 25 Jahren Berichterstattung aus Osteuropa und dem Balkan geht ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz Ende des Jahres in den wohlverdienten Ruhestand. In seinem neuen Buch „Frontlinien“ gibt er Einblicke in seinen Alltag als Journalist im Kriegsgebiet. Wie seine Arbeit seinen Blick auf den Tod verändert hat und was er in seiner Pension machen wird, erzählt er in „Stöckl“.

Als einstige Slalom-Queen zählte Marlies Raich zu den erfolgreichsten Skifahrerinnen Österreichs. Zehn Jahre nach ihrer aktiven Karriere agiert die Siegerin von 37 Weltcuprennen nun als ORF-Expertin und Co-Kommentatorin hinter dem Mikrofon. Welche Medaillenchancen sieht sie für Österreichs Technik-Damen bei Olympia und wie kam es dazu, dass sie mit 100 km/h durch einen Eiskanal raste?

David Rauter vereint zwei Welten: American Football und Geschichte. Wenn der gebürtige Kärntner nicht gerade auf dem Spielfeld steht, absolviert er ein Forschungspraktikum in der Studiensammlung des Heeresgeschichtlichen Museums. Im Gespräch mit Barbara Stöckl erzählt er, woher sein geschichtliches Interesse stammt, und verrät, was es braucht, um ein guter „Offensive Guard“ zu sein.

Sie hat ihren eigenen Musikstil erfunden: Maria Ma. Denn die gebürtige Tirolerin spielt auf ihrem Hackbrett keine Volksmusik, sondern Austropop und arbeitete bereits mit heimischen Größen wie Steinbäcker und Schiffkowitz (STS), Ina Regen, Ulli Bäer oder Christian Kolonovits zusammen. Wie kam sie zu dem Instrument und was macht ihr neues Album „Wendezeit“ so persönlich?