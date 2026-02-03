  • 03.02.2026, 11:22:02
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„Wehrpflicht: Entscheidet das Volk?“: ORF-III-„zur SACHE“ am 4. Februar

Mit Werner Fasslabend, Norbert Darabos, Volker Reifenberger und Antonia Gössinger – um 22.30 Uhr, auch auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will die Bevölkerung über die Verlängerung des Wehrdiensts entscheiden lassen – diese Ansage in seiner Neujahrsrede hat wohl auch die Koalitionspartner überrascht. Mitte Jänner hat sich die von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) eingesetzte Wehrdienstkommission für eine Verlängerung ausgesprochen, also acht statt sechs Monate Grundwehrdienst und zwei Monate verpflichtende Milizübungen. Analog dazu soll auch der Zivildienst ausgeweitet werden. Wie wahrscheinlich ist eine Neuregelung der Wehrpflicht? Was muss getan werden, damit Österreich tatsächlich im Fall eines Angriffs wehrfähig ist? Wie sinnvoll ist eine Volksbefragung? Und was konkret könnte dabei überhaupt gefragt werden?

Bei Reiner Reitsamer diskutieren in einer neuen Ausgabe des Polittalks „zur SACHE“ am Mittwoch, dem 4. Februar 2026, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON Werner Fasslabend (ehem. Verteidigungsminister/ÖVP, Präsident Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik (AIES)), Norbert Darabos (ehem. Verteidigungsminister/SPÖ), Volker Reifenberger (Obmann Landesverteidigungsausschuss, Wehrsprecher/FPÖ, Milizoffizier) sowie Antonia Gössinger (Kolumnistin „Kleine Zeitung“).

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

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