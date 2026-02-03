  • 03.02.2026, 11:21:32
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  • OTS0065

Versorgungslücke wird geschlossen: Neuer Busanschluss an Bahn in St. Egyden

LH-Stv. Landbauer: „Wir verbessern dort, wo es im Alltag unserer Pendler, Schüler und Familien sowie Senioren wirklich gebraucht wird“

St. Pölten (OTS) - 

Mit Start des Sommersemesters am 9. Februar 2026 werden in Niederösterreich eine Vielzahl an Fahrplanverbesserungen und Nachjustierungen bei den niederösterreichischen LEOpoldi Regionalbussen umgesetzt – darunter auch ein neuer Kurs der Linie 353 (Wr. Neustadt / Winzendorf - Würflach - Willendorf / Neunkirchen), der einen Anschluss an den Bahnhof in St. Egyden herstellt. Bestehende Verbindungen, die speziell für Schüler aus Wiener Neustadt eingerichtet wurden, bleiben bestehen.

„Damit schließen wir eine Versorgungslücke. Oft sind es kleine Anpassungen bei Fahrplänen, Anschlüssen oder Haltestellen, die für die Fahrgäste einen riesigen Unterschied machen. Entscheidend ist, dass wir das Ohr am Bürger haben und genau dort verbessern, wo es im Alltag unserer Pendler, Schüler und Familien sowie Senioren wirklich gebraucht wird“, so Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Die Linie 353 stellt ein zentrales Mobilitätsangebot für Schüler und Berufspendler zwischen Wiener Neustadt und Neunkirchen dar. In St. Egyden Bahnhof bestehen derzeit optimale Bahnanbindungen z.B. an den CJX9 der ÖBB – mit einer einzigen Ausnahme. Und genau diese eine Angebotslücke wird mit 9. Februar geschlossen: Der neue Kurs von St. Egyden Bahnhof (Abfahrt 13:46 Uhr) nach St. Egyden bzw. nach Würflach schafft einen Anschluss zum Zug um 13:37 Uhr in St. Egyden Bahnhof.

In Niederösterreich analysieren die Fachleute der NÖVOG laufend die Regionalbusfahrpläne und setzen Verbesserungen unbürokratisch und rasch um, sie kümmern sich um eine optimale Abstimmung zwischen Bus und Bahn sowie den Buslinien untereinander. Fahrgäste werden gebeten, ihre Verbindungen zur Sicherheit unter routing.leopoldi.info bzw. die leopoldi-App zu prüfen.

Weitere Informationen im Büro LH-Stellvertreter Udo Landbauer, Alexander Murlasits, Leitung Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Telefon 0676/812 13742, E-Mail [email protected]

Rückfragen & Kontakt

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Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Doris Zöger
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