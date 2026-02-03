Zelda Weber & The Rosettes am 10.2. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) -

Singer-Songwriterin Zelda Weber präsentiert am Dienstag, den 10. Februar (19.30 Uhr) ihr neues Album im ORF RadioKulturhaus. „Rose Thorne“ liefert kraftvolle Songs zwischen Soul, Pop und Selbstermächtigung.

Auf ihrem neuen Album „Rose Thorne" zeigt sich die junge Musikerin Zelda Weber ein wenig stacheliger als auf ihrem gefeierten Debüt „Crude“. Ihre Songs erzählen von Abschied, Reue, vom Ende einer toxischen Beziehung, von Distanz, Überdruss und dem Willen, weiterzugehen. Seit ihrem Debütalbum 2023 hat Zelda Weber knapp 80 Konzerte gespielt – von intimen Club-Gigs bis zu Festivalbühnen. Sie war sowohl Headlinerin als auch Support für Acts wie Buntspecht, Count Basic und Hubert von Goisern. Zelda Weber ist nicht nur Sängerin, sondern schreibt ihre Songs selbst, spielt Klavier und Gitarre und managt ihre Band, The Rosettes. Auch die Grafik ihrer CD- und Platten-Covers gestaltet sie selbst. Der Eintritt für die Veranstaltung beträgt EUR 21,-; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).