- 03.02.2026, 09:06:02
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Klinik Landstraße: Baustart der neuen Erstversorgungsambulanz
Gemeinsam mit der Erweiterung der Eingangshalle entsteht mehr Raum für schnelle medizinische Hilfe.
Der Wiener Gesundheitsverbund präsentiert einen weiteren, wichtigen Meilenstein im größten Modernisierungsprogramm seiner Geschichte: Die Bauarbeiten für die neue Erstversorgungsambulanz (EVA) starten offiziell. Zusammen mit der Erweiterung der Eingangshalle stehen nach der geplanten Gesamtfertigstellung 2027 rund 360 m² zusätzliche Nutzfläche zur Verfügung. So wird zum einen die medizinische Versorgung der gesamten Region verbessert und andererseits ein moderner, einladender Zugang zur Klinik geschaffen. Die Erstversorgungsambulanzen im Wiener Gesundheitsverbund entlasten die Zentrale Notaufnahme und bieten schnelle Hilfe bei akuten, aber nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen. In der Klinik Landstraße bekommt die EVA, nachdem sie bisher interimistisch verortet war, nun ihren bleibenden und optimierten Platz.
Sprecher*innen:
- Peter Hacker (Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport)
- Michael Binder (Medizinischer Direktor, Wiener Gesundheitsverbund)
- Felix Kreimel (Ärztlicher Direktor Klinik Landstraße)
- Elisabeth Schartl (Pflegedirektorin Klinik Landstraße)
- Michael Lischent (Geschäftsführer Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH)
- Peter Haubenberger (Ärztefunkdienst)
- Zeit: Donnerstag, 5. Februar 2026, 10.00 – 11.15 Uhr
- Ort: Klinik Landstraße, Eingang Boerhaavegasse 8a/Stiege 1 (NICHT der Haupteingang), Saal Albert Einstein. Anschließend: Lokalaugenschein am Baufeld
Um Anmeldung wird gebeten unter [email protected].
Rückfragen & Kontakt
Wiener Gesundheitsverbund - Unternehmenskommunikation, Bauprojekte
Region Süd
Michael Stadler
Telefon: +436645274454
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bauprojekte.gesundheitsverbund.at
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