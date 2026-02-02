  • 02.02.2026, 12:48:14
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FPÖ-Fiedler: „Wahlfreiheit muss bleiben! Nein zu Digitalzwang bei Schülerausweis“

Analoges Leben ist ein Grundrecht unserer Landsleute

Sankt Pölten (OTS) - 

„Das ist keine Modernisierung, das ist eine digitale Zugangshürde. Wer nicht mitmacht, wird ausgesperrt, und genau das darf Schule niemals tun“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler die Causa an mehreren Schulen in NÖ, in der ab dem nächsten Schuljahr der Schülerausweis offenbar nur noch digital kommt, als EDU-Digicard, zwingend gekoppelt an die ID Austria, bei unter 14-Jährigen über die ID Austria der Eltern.

Als Ausrede dient dabei ein knappes Zeitfenster wegen Foto und VOR-Freifahrt. „In Wahrheit ist es ein System, das Familien in die digitale Spur zwingt. Ohne ID Austria kein Ausweis“, so Fiedler weiter.

Ein besorgter Lehrer sagt dazu: „Es wird völlig verharmlost. Aber am Ende heißt es dann: Eltern müssen sich digital registrieren, sonst hat das Kind nichts mehr in der Hand.“

„Hinter vorgehaltener Hand wird ja schon längst von digitalen Zeugnissen und Schulbesuchsbestätigungen geschwärmt. Aus einem praktischen Hilfsmittel droht der Türöffner für den nächsten Schritt Richtung Papier-Verbot“, sagt Helmut Fiedler, der das Grundrecht auf analoges Leben unterstreicht.

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