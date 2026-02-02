  • 02.02.2026, 12:29:02
  • /
  • OTS0089

FPÖ – Maier: „Karner betreibt Schönfärberei – Personalstand der Polizei sinkt erstmals seit Jahren“

„Der ÖVP-Innenminister muss sein Kürzungsprogramm zulasten der inneren Sicherheit sofort beenden oder die Konsequenzen ziehen und zurücktreten“

Wien (OTS) - 

„Die vom ÖVP-geführten Innenministerium verbreiteten Jubelmeldungen über angeblich gesicherte Personalstände bei der Polizei sind reine Augenwischerei“, stellte heute der freiheitliche stellvertretende Sicherheitssprecher NAbg. Reinhold Maier klar. Tatsächlich zeige sich bereits jetzt die fatale Wirkung des von ÖVP-Innenminister Karner beendeten Aufnahmeprogramms.

„Im Vorjahr sind rund 1.000 geplante Neuaufnahmen dem Sparprogramm des Innenministers zum Opfer gefallen. Statt der vorgesehenen 2.500 wurden lediglich etwa 1.500 Polizeischüler aufgenommen. Die Folge: Erstmals seit Beginn der Aufnahmeoffensive unter Innenminister Herbert Kickl ist der Personalstand wieder gesunken“, erklärte Maier. Während das Innenministerium im August 2024 noch einen Höchststand von 32.600 Polizistinnen und Polizisten gefeiert habe, liege dieser mittlerweile nur noch bei rund 32.500.

„Für 2025 wurde die Zahl der Neuaufnahmen weiter auf etwa 1.400 reduziert. Gleichzeitig sorgt ein neues Dienstzeitmodell für massiven Unmut in der Exekutive und eine wachsende Zahl an austrittswilligen Bediensteten. Wer die Stimmung in der Polizei kennt, weiß, dass sich diese Entwicklung weiter verschärfen wird“, warnte Maier.

„Angesichts steigender Belastungen im Exekutivdienst, insbesondere durch zunehmende importierte Kriminalität, ist diese Politik verantwortungslos. Medial lancierte Erfolgsmeldungen ändern nichts an der Realität auf den Dienststellen“, so Maier.

„ÖVP-Innenminister Karner muss sein Kürzungsprogramm zulasten der inneren Sicherheit sofort beenden oder die Konsequenzen ziehen und zurücktreten“, betonte Maier.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright