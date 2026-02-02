Zweiter „Education Day“ und erneute „relaxed performance“ bei DAS PHANTOM DER OPER im Raimund Theater

Wien (OTS) -

Die Vereinigten Bühnen Wien (VBW), ein Unternehmen der Wien Holding, setzen sich dafür ein, Musiktheater für alle Menschen zugänglich zu machen. Zwei besondere Initiativen – der „Education Day“ und die „relaxed performance“ – stehen daher auch in dieser Saison wieder im Mittelpunkt der erfolgreichen Kulturvermittlungsarbeit der VBW.

Zweiter „Education Day“ lockte 500 Schüler*innen ins Raimund Theater

Am 28. Jänner 2026 veranstalteten die VBW bereits zum zweiten Mal aufgrund der großen Nachfrage im Vorjahr einen „Education Day“ für Schüler*innen ab 14 Jahren und boten damit den Jugendlichen ganz exklusive Einblicke in die Gewerke und vielfältigen Berufe hinter den Kulissen eines Musicalbetriebs. Ob Darsteller*innen, Bühnentechnik, Kostüm, Maske oder Requisite, Ton, Beleuchtung und Inspizienz – in einem einzigartigen Rahmen zeigten die Theater-Expert*innen der VBW-Musicalsparte ihren Berufsalltag live auf der Bühne des Raimund Theaters und beantworteten im Anschluss den rund 500 Schüler*innen unterschiedlichster Schultypen Fragen aus erster Hand.

Der gemeinsame Besuch einer Vorstellung von DAS PHANTOM DER OPER rundete den „Education Day“ ab. Dabei konnten die Jugendlichen schlussendlich erleben, wie all diese Berufe nahtlos ineinandergreifen, um jeden Abend eine beeindruckende Show auf die Bühne zu bringen.

„Relaxed Performance“ am 15. März 2026: Ein inklusives Musicalerlebnis für alle

Am 15. März findet neuerlich das einzigartige Vorstellungsformat „relaxed performance“ in Kooperation mit der Österreichischen Autistenhilfe im Raimund Theater statt, mit dem die VBW bereits zum dritten Mal in der Musicalsparte und zum zweiten Mal bei DAS PHANTOM DER OPER, einen wichtigen Schritt in Richtung Inklusion unternehmen.

Bei einer „relaxed performance“ handelt es sich um eine adaptierte Vorstellung für Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Lernschwierigkeiten und neurodivergente Menschen (u.a. Autismus, ADHS), die aber von jedem und jeder besucht werden kann. Bei der Vorstellung werden sensorische Reizfaktoren, wie laute Geräusche und starke Lichteffekte, reduziert oder angepasst. Zudem bleibt der Zuschauerraum während der gesamten Vorstellung leicht beleuchtet, und es ist jederzeit möglich, den Saal zu verlassen und wieder zurückzukehren. Einfache Orientierungshilfen und ein Leitfaden in Einfacher Sprache unterstützen die Vorbereitung auf das Musicalerlebnis. Die VBW setzen damit ein starkes Zeichen für Barrierefreiheit und Teilhabe am kulturellen Leben.

Barbara Novak, Finanzstadträtin: „Mit der ‚relaxed performance‘ macht das Raimund Theater Kultur auch jenen Menschen zugänglich, die wegen Lernschwierigkeiten oder aus anderen Gründen eine herkömmliche Aufführung nicht genießen könnten. Die Vereinigten Bühnen Wien machen mit diesem Format den Anspruch der Stadt Wien wahr, dass Kultur allen Menschen zugänglich sein soll. Und beim ‚Education Day‘ erfahren Jugendliche, welche spannenden Berufe es im Kulturbetrieb gibt und sie sehen, wie viel Handwerk und Teamarbeit hinter jeder Produktion stecken.“

Oliver Stribl, Geschäftsführer der Wien Holding: „Der ‚Education Day‘ zeigt, wie wichtig es ist, jungen Menschen früh einen Einblick in kreative, technische und organisatorische Berufsfelder zu geben. Als Wien Holding sehen wir es als unsere Verantwortung, solche Bildungsangebote zu unterstützen. Mit der ‚relaxed performance‘ bekennen sich die Vereinigten Bühnen Wien zusätzlich zu einer gelebten Inklusion und machen Kultur einem noch breiteren Publikum zugänglich.“

Franz Patay, Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien: „Es freut mich sehr, dass wir beide Formate – den ‚Education Day‘ und die ‚relaxed performance‘ – fortsetzen und unterschiedliche Zielgruppen ansprechen können. Mit dem „Education Day“ zeigen wir jungen Menschen wie vielseitig Berufe am Theater sein können und was hinter den Kulissen eines Musicalbetriebs passiert, damit eine Produktion allabendlich auf der Bühne zu sehen ist. Dieses Theatererlebnis einem breiteren Publikum möglich zu machen, gelingt wiederum mit der ‚relaxed performance‘. Als einem der größten Kulturbetriebe der Stadt Wien und in ganz Österreich nehmen die VBW mit diesen besonderen Angeboten eine Vorreiterrolle im deutschsprachigen Raum ein.“

Christian Struppeck, Musical-Intendant der Vereinigten Bühnen Wien: „Musiktheater ist für alle da. Mit dieser Intention veranstalten wir ein vielfältiges Kulturvermittlungsprogramm, das das besondere Erlebnis eines Musicalbesuches und die Faszination des Theaters möglichst vielen Menschen zugänglich machen soll. Die Formate der ‚relaxed performance‘ und des ‚Education Day‘ beizubehalten, ist mir ein großes Anliegen. Die Nachfrage danach und das positive Feedback, das wir von den Besucher*innen erhalten, zeigt, wie wichtig Angebote wie diese sind.“

DAS PHANTOM DER OPER

täglich außer montags im Raimund Theater

„relaxed performance“ am 15. März 2026 um 14 Uhr im Raimund Theater

Nähere Informationen zu Tickets und Ermäßigungen finden Sie unter: http://www.musicalvienna.at/relaxed-performance

Fotos des Education Day 2026 im Raimund Theater:

Fotos zur Aussendung sind im Presse-Bereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.