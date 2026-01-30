Olympia-Fieber und Semesterferien als Turbo für den Wintersporthandel - 2/3 betreiben selbst Wintersport - Österreich bleibt Ski-Nation

Wien (OTS) -

Pünktlich zum Start der Olympischen Winterspiele am 6. Februar und dem Beginn der Semesterferien in den östlichen Bundesländern am 31. Jänner herrscht Hochstimmung im österreichischen Wintersporthandel. Die Kombination aus sportlichen Großereignissen, Ferienbeginn und soliden Schneeverhältnissen in vielen Wintersportregionen sorgt für starke Nachfrage nach Wintersportausrüstung und setzt darüber hinaus auch in anderen Handelsbranchen positive Impulse.

„Sportliche Großereignisse wie die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind immer auch ein emotionaler Turbo, selbst Sport zu betreiben. Wenn ab nächster Woche ganz Österreich mitfiebert, steigt auch die Lust, aktiv zu werden – auf der Skipiste, am Eis oder beim Winterwandern“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des freiwilligen, überparteilichen und unabhängigen Handelsverbands.

Consumer Check Ranking: Österreich ist und bleibt Ski-Nation

Laut dem Consumer Check des Handelsverbands gemeinsam mit Reppublika Reserach betätigen sich zwei von drei Österreicher:innen zumindest fallweise sportlich in Schnee und Eis. Skifahren bleibt dabei unsere liebste Sportart. Gleichzeitig legen preisgünstigere Aktivitäten wie Eislaufen, Rodeln oder Langlaufen spürbar zu.

Die fünf beliebtesten Wintersportarten sind:

Skifahren (33%) Eislaufen (26%) Rodeln bzw. Schlittenfahren (22%) Schneeschuhwandern (15%) Langlaufen (14%)

Zuversicht bei Medaillen – Optimismus quer durch alle Gruppen

Österreich tritt mit einem 115-köpfigem Team in Mailand und Cortina an. Die Medaillenlatte liegt mit je sieben Gold- und Silber- sowie vier Bronzemedaillen vor vier Jahren in Peking hoch. Auf die Frage, wie viele Medaillen die österreichischen Teilnehmer:innen diesmal gewinnen werden, zeigen sich die Befragten im Consumer Check auch heuer optimistisch: Im Schnitt rechnen die Österreicher:innen mit 12 Medaillen. Besonders zuversichtlich zeigt sich die Gen Z (18 – 29 Jahre) mit durchschnittlich 13,1 erwarteten Medaillen.

„Das zeigt, wie stark Wintersport in Österreich emotional verankert ist. Das ist auch für den Sportfachhandel eine sehr gute Nachricht“, so Branchensprecher Will.

Wintersporthandel profitiert von Saisonhöhepunkt

Der Start der Semesterferien markiert traditionell den Höhepunkt der Wintersportsaison. Familien rüsten sich aus, bestehendes Equipment wird serviciert oder erneuert, und viele probieren erstmals neue Sportarten oder Produkte aus. Aktuell ist die Nachfrage in nahezu allen Bereichen sehr hoch, berichten Sporthändler aus ganz Österreich. Ob bei Ski- oder Snowboardausrüstung, Eislaufschuhen und Schlitten, Helmen und sonstiger Schutzausrüstung sowie bei Funktionsbekleidung. Und auch das Geschäft mit Verleih- und Serviceangeboten boomt weiterhin.

Olympia als Impulsgeber auch für andere Handelsbranchen

Von sportlichen Großereignissen profitieren jedoch nicht nur Sportartikelhändler. Olympische Spiele schaffen auch gemeinsame Fernsehmomente im privaten Rahmen oder Public-Viewing-Erlebnisse. „Viele Haushalte investieren rund um solche Ereignisse in neue Fernsehgeräte, Audio-Equipment, Fanartikel oder auch in Snacks und Getränke für das gemeinsame Mitfiebern. Diese zusätzlichen Konsumanlässe sorgen also branchenübergreifend für spürbare Impulse im heimischen Handel“, so Will.

Wintersport als Wirtschafts- und Stimmungsfaktor

Wintersport ist somit nicht nur ein Freizeitvergnügen, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für den heimischen Handel. „Die aktuelle Saison zeigt: Wintersport verbindet Emotion, Bewegung und Konsum auf eine sehr positive Weise. Der Sportfachhandel punktet mit Beratung, Service und Sicherheit – gerade im Wintersport ist Regionalität ein entscheidender Faktor. Wer sich gut beraten fühlt, investiert auch bewusst in Qualität“, meint Rainer Will abschließend.