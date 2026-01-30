  • 30.01.2026, 12:34:33
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Marchetti: „Mit Zuversicht gibt Bundeskanzler Stocker die Richtung für das Jahr des Aufschwungs vor“

Mit klarem Plan in den Bereichen Wirtschaft, Sicherheit und Gesellschaft wird die Volkspartei Österreich auf den Wachstumspfad führen

Wien (OTS) - 

„Mit Zuversicht gibt Bundeskanzler Stocker die Richtung für das Jahr des Aufschwungs vor. Im Rahmen des politischen Neujahrsauftakts der Volkspartei hat Bundeskanzler Christian Stocker in der METAStadt in Wien heute vor rund 250 Spitzenfunktionärinnen und Spitzenfunktionären die Richtung für das Jahr 2026 vorgegeben. Für unseren Bundeskanzler sind Reformen das Gebot der Stunde: Wir werden 2026 zum Jahr des Aufschwungs machen und Österreich auf den Wachstumspfad führen. Mit einer Handelsoffensive, der Erschließung neuer Zukunftsmärkte, Bürokratieabbau und einer klaren Absage an Vermögens- und Erbschaftssteuern setzen wir auf Aufschwung durch Leistung“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, der weiter erklärt: „Mit dem Anstoßen von EU-Reformen und einer Volksbefragung zur Stärkung der Wehrpflicht stellen wir entscheidende Weichen für die Zukunft unter veränderten geopolitischen Rahmenbedingungen. Besonders im Sozial- und Gesundheitssystem stehen wir für Gerechtigkeit für die Einzahlenden: Daher steht die Volkspartei für eine Reform der Sozialhilfe und setzt sich dafür ein, dass Asylwerber nur mehr eine Basisversorgung und nicht mehr den vollen Zugriff auf Gesundheitsleistungen erhalten.“

„Bundeskanzler Christian Stocker und die Volkspartei stehen für Leistung statt Umverteilung, für internationale Kooperation statt Festungsfantasien und sind die Reformkraft in Österreich, die mit Zuversicht 2026 zum Jahr des Aufschwungs macht“, so Marchetti abschließend.

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