Verschiebung: Aviso Pressekonferenz: Startschuss zum Ausbau der Lesepatenschaften

Wien (OTS) -

Aus terminlichen Gründen muss diese Pressekonferenz leider verschoben werden. Der neue Termin wird zeitnah ausgeschickt.

Die Förderung der Lesekompetenz ist eine der zentralsten Kernaufgaben des Bildungssystems und hat auch eine zivilgesellschaftliche Dimension. Die in ganz Österreich aktiven Lesepat/innen sind von enormer Bedeutung für den Bildungserfolg und ein sehr wichtiges Element für die Demokratie.

Im Regierungsprogramm wurde dem Ausbau der Lesepatenschaften hinsichtlich der Sprachförderung sowie der Weiterentwicklung des Deutschfördermodells, große Priorität gegeben.

Im Rahmen eines Medientermins präsentieren Bildungsminister Christoph Wiederkehr und die Lesepatin Elisabeth Rathbauer den offiziellen Startschuss der österreichweiten Initiative zum qualitativen und quantitativen Ausbau der Lesepatenschaften.

Wir laden Sie als Medienvertreter*in gerne zu folgender Pressekonferenz ein:

Aviso Pressekonferenz: Aviso Pressekonferenz: Startschuss zum Ausbau der Lesepatenschaften

Dienstag, 3. Februar 2026, 09.30 Uhr

Wellensteinsaal, Bundesministerium für Bildung, Wasagasse 2, 1090 Wien

Für die Teilnahme bitten wir um Akkreditierung per E-Mail an [email protected]