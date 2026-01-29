Götze/Grüne: Fahrgäste endlich ernst nehmen – Zugchaos in der Ostregion braucht rasche Lösungen

Wien (OTS) -

„Viele Menschen in der Ostregion sind einfach nur noch frustriert. Sie stehen früh auf, wollen rechtzeitig in die Arbeit, zur Schule oder in die Ausbildung – und dann fällt wieder ein Zug aus oder kommt viel zu spät“, sagt Elisabeth Götze, Verkehrssprecherin der Grünen.

Seit der Fahrplanumstellung Mitte Dezember häufen sich die Beschwerden von Betroffenen. Egal ob im Süden, Nordosten, Nordwesten oder Westen rund um Wien, überall kommt es zu massiven Ausfällen. Bei der aktuellen Witterung ist das für viele Pendler:innen doppelt belastend.

„Es kann nicht sein, dass Menschen, die täglich auf den Zug angewiesen sind, im Regen stehen gelassen werden und das Vertrauen in die Bahn verlieren. Wer frühmorgens am Bahnsteig friert, weil wieder ein Zug ausfällt, braucht keine Ausreden, sondern Lösungen! Gerade jetzt, wo viele bewusst klimafreundlich unterwegs sein wollen, ist es ein fatales Signal, wenn neue Züge ungenutzt in der Halle stehen, weil organisatorisch nichts weitergeht. Das ist keine Kleinigkeit – hier geht es um den Alltag tausender Menschen. Das Management und Minister Hanke müssen endlich Verantwortung übernehmen und handeln!“, fordert Götze.