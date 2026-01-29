FCG – Rückhalt für die Polizei, Maß in der Debatte im U-Ausschuss

Wien (OTS) -

„Gerade in Phasen intensiver parlamentarischer Befassung ist ein sachlicher und verantwortungsvoller Umgang mit sicherheitsrelevanten Themen wesentlich“, betont die Bundesvorsitzende der Fraktion Christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter (FCG), Abgeordnete zum Nationalrat Mag. Romana Deckenbacher.

Die FCG-Bundesvorsitzende unterstreicht den Stellenwert der Polizeiarbeit:

„Unsere Polizistinnen und Polizisten leisten Tag für Tag hochprofessionelle Arbeit – oft unter großem persönlichem Einsatz. Diese Leistung verdient Respekt, Vertrauen und einen fairen öffentlichen Umgang.“

Deckenbacher plädiert für einen differenzierten öffentlichen Umgang:

„Eine sorgfältige Aufarbeitung ist selbstverständlicher Bestandteil des Rechtsstaats. Gleichzeitig braucht es Augenmaß, damit das Vertrauen in jene, die täglich für die Sicherheit der Menschen Verantwortung tragen, nicht beeinträchtigt wird.“

Mit Blick auf institutionelle Abläufe hält Deckenbacher fest, dass laufend an der Weiterentwicklung von Strukturen, Abläufen und Transparenz gearbeitet wird. „Komplexe Verfahren erfordern Sorgfalt und Zeit. Weiterentwicklungen sind Teil einer funktionierenden Verwaltung und dürfen nicht dazu führen, die Arbeit der Exekutive pauschal in Zweifel zu ziehen.“

Abschließend richtet Deckenbacher einen Appell an alle politischen Kräfte:

„Verantwortung heißt, sachlich zu prüfen, Zuständigkeiten klar zu trennen und der professionellen Polizeiarbeit den notwendigen Rückhalt zu geben.“