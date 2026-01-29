„Gute Nacht Österreich“ über Kitzbühel, die Gemeinderatswahlen in St. Pölten und Donald Trumps „Chefverhandler“

Wien (OTS) -

Peter Klien warf sich für „Gute Nacht Österreich“ in den Kitzbühel-Trubel, verpackte dort sein Mikrofon winterfest und stellte den Promis aus Politik und Gesellschaft gänzlich „unsportliche“ Fragen. Weiters widmet er sich in der aktuellen Ausgabe der ORF-Late-Night-Satire am Freitag, dem 30. Jänner 2026, um 23.15 Uhr in ORF 1 und schon ab 20.00 Uhr auf ORF ON der Antrittsrede Josef Grünwidls als 33. Erzbischof von Wien, den Ergebnissen der Gemeinderatswahl in St. Pölten und Donald Trumps „Chefverhandler“ Steve Witkoff, der bei den Mächtigen dieser Welt aus- und eingeht.

Josef Grünwidl wurde vergangenen Samstag zum 33. Erzbischof von Wien geweiht. Nicht nur, dass er in seiner Antrittsrede viel Humor bewiesen hat, lässt auch seine Einstellung zum Umgang mit Sexualität in der Kirche aufhorchen. Bricht hier gerade eine neue Ära in der katholischen Kirche an?

Weitgehend unbeachtet von der Weltöffentlichkeit hat am Sonntag in St. Pölten die Gemeinderatswahl stattgefunden. Das Ergebnis war nicht überraschend, SPÖ und ÖVP haben verloren, die FPÖ stark zugelegt. Was das aber jetzt für die Stadtpolitik bedeutet, bespricht Peter Klien mit Angelika Niedetzky, die sich live aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt meldet.

Wenn derzeit irgendwo auf der Welt Friedensgespräche stattfinden, in die die USA involviert sind, fällt immer wieder ein Name: Steve Witkoff. Bis vor einem Jahr so gut wie unbekannt, geht der Mann mit besten Verbindungen zu Wladimir Putin heute bei den Mächtigen dieser Welt ein und aus. Dabei hat der Immobilienentwickler keinerlei diplomatische Erfahrung. Wie konnte er so viel Einfluss erringen und was sind seine Interessen? „Gute Nacht Österreich“ wirft einen genaueren Blick auf Donald Trumps „Chefverhandler“ im Ukraine-Konflikt.