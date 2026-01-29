„Bewusst gesund“ über den medizinischen und gesellschaftlichen Umgang mit Krebs als Volkskrankheit

Wien (OTS) -

Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 31. Jänner 2026, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Mona Elzayat – Gründerin „PatientInnenportal“ für onkologische Patientinnen und Patienten

Aus einer überstandenen Erkrankung neue Kraft schöpfen – das lebt die Niederösterreicherin Mona Elzayat auf bemerkenswerte Art und Weise vor. Die Autorin, Persönlichkeits- und Kommunikationstrainerin arbeitete viele Jahre für Unternehmen im Pharmaziebereich und engagierte sich ehrenamtlich unter anderem als Präsidentin von Europa Donna, der Europäischen Brustkrebs-Koalition, bis sie eines Tages selbst die Diagnose Brustkrebs erhielt. Nach ihrem Kampf gegen die Erkrankung, bei dem sie am eigenen Leib erfahren hat, wie gravierend beispielsweise auch die Nebenwirkungen von Therapien sein können, hilft Mona Elzayat nun anderen Betroffenen. In dem von ihr gegründeten „PatientInnenportal“ bietet sie Aufklärung und Hilfestellung. Als Stimme für Menschen mit chronischen und onkologischen Erkrankungen setzt sie sich auf nationaler wie europäischer Ebene für eine menschlichere, gerechtere und auf die Patientinnen und Patienten fokussierte Gesundheitsversorgung ein. Gestaltung: Christian Kugler

Studiogast Dr. Andrea Kdolsky

Anlässlich des bevorstehenden Weltkrebstages am 4. Februar widmet sich „Bewusst gesund“ der Frage, wie wir mit Krebs als Volkskrankheit umgehen – medizinisch, gesellschaftlich und ganz persönlich. Die ehemalige Gesundheitsministerin und Krebspatientin Dr. Andrea Kdolsky spricht offen über ihre Diagnose, den Abbau von Tabus, die Bedeutung der Vorsorge und die Frage, wie ein solidarisches Gesundheitssystem Menschen mit Krebs langfristig besser begleiten kann.

Neue Antikörper-Therapie bei Eierstockkrebs

In Österreich erhalten jedes Jahr etwa 750 Frauen die Diagnose Eierstockkrebs. Mehr als zwei Drittel aller Fälle werden erst in einem späten Stadium entdeckt, da Eierstockkrebs keine eindeutigen Frühsymptome, die auf die Erkrankung hinweisen würden, verursacht. Bei fortgeschrittenen Stadien sind die Operation und die systemische Therapie essenziell für den weiteren Krankheitsverlauf. Dennoch kommt es oft zu einem Rezidiv. Durch ein Zusammenspiel von Molekularpathologie und einer Antikörper-Therapie steht nun eine neue Behandlung zur Verfügung. Das Ziel dabei: möglichst lange Krankheitskontrolle bei guter Lebensqualität. Gestaltung: Andi Leitner

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Hashimoto

Hashimoto-Thyreoiditis ist eine chronische Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, bei der das Immunsystem fälschlicherweise das eigene Schilddrüsengewebe angreift. Das führt zur Entzündung und Zerstörung dieses Gewebes und verursacht oft eine Schilddrüsen-Unterfunktion. Eine „Bewusst gesund“- Zuseherin, die seit vielen Jahren von Hashimoto betroffen ist, findet, dass Frauen speziell bei solchen „stillen“ Entzündungen von Ärztinnen und Ärzten oft zu wenig ernst genommen werden. Prof. Dr. Siegfried Meryn nimmt dazu Stellung und gibt Tipps für Patientinnen und Patienten.

Protein-Trend: Wie viel Eiweiß braucht der Körper wirklich?

Als zentraler Nährstoff sind Proteine ein wesentlicher Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung. Sie sind unverzichtbare Bausteine für Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Nur wenn der Körper ausreichend mit Eiweiß versorgt ist, können Muskeln, Organe, Haut und Haare wachsen und sich erneuern sowie lebenswichtige Stoffwechselprozesse und Hormone gebildet werden. Kurz gesagt: Ohne Proteine funktioniert im Körper gar nichts. Doch wie viel Eiweiß brauchen wir wirklich? Proteinriegel, Eiweiß-Shakes, spezielle Eiweißbrote usw. boomen – sind aber meist überflüssig. Viel wichtiger als zusätzliche Proteinmengen zu sich zu nehmen ist es, auf Qualität, also auf hochwertige Proteinquellen in der Ernährung, zu setzen. Eine Ernährungswissenschafterin erklärt, warum der Kürbiskern ein echter Superheld unter den Proteinlieferanten ist – und welche weiteren Spitzenreiter regelmäßig auf dem Teller landen sollten. Gestaltung: Veronika Brix