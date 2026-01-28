„matinee“-Premiere am 1. Februar: Künstlerporträt „Renaud Capuçon – Violine ohne Grenzen“ in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Mit dem Filmporträt „Renaud Capuçon – Violine ohne Grenzen“ stellt die „matinee“ am Sonntag, dem 1. Februar 2026, um 9.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON den französischen Stargeiger und Dirigenten anlässlich seines 50. Geburtstags ins Rampenlicht. Ein Jahr lang begleiteten Andy Sommer und Romain Girard den leidenschaftlichen Künstler für diesen Film auf seinen zahlreichen Reisen und bei seinen Projekten und fingen die unerschütterliche Energie ein, mit der er sich dafür einsetzt, Musik einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Weiters auf dem Programm des von Clarissa Stadler präsentierten ORF-Kulturvormittags: die Dokumentation „Vollendeter Klang – Die Kunst der Bogenmacher“ (10.05 Uhr), eine Ausgabe der Kurzreihe „Ikonen Österreichs“ über „Die Kristallkugel der Annemarie Moser-Pröll“ (10.35 Uhr) und „Die Kulturwoche“ (10.45 Uhr) mit aktuellen Berichten und Tipps.

„Renaud Capuçon – Violine ohne Grenzen“ (9.05 Uhr)

Der Geiger und Dirigent Renaud Capuçon lebt ganz für seine Kunst. Angetrieben von einer unbändigen Neugier und einem unstillbaren Verlangen nach Austausch, ist der aus Chambéry stammende Musiker, Unternehmer, Aktivist für barrierefreie klassische Musik sowie Professor an der Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU) und der Menuhin Academy sowohl aus den traditionellen als auch den digitalen Medien kaum mehr wegzudenken. Als Leiter kreativer und innovativer Festivals wie in Gstaad und Aix-en-Provence hat der Franzose namhafte Musikgrößen auf die Bühne geholt und Konzerte veranstaltet, die das klassische Repertoire in vielerlei Hinsicht sprengen. Mit seinem Innovationsgeist und Drang nach musikalischen Herausforderungen bildet Capuçon eine neue Generation von Musikerinnen und Musikern aus und vermittelt mit großer Leidenschaft musikalisches Wissen.

Der Künstler gibt reihenweise Konzerte, macht zahlreiche Aufnahmen und hegt ein ebenso großes Interesse für klassische wie für zeitgenössische Musik. Er pflegt Freundschaften mit hochrangigen Musikerinnen und Musikern wie Daniel Barenboim, Martha Argerich, Lahav Shani und Gérard Caussé. Im Herbst 2021 übernahm Capuçon die künstlerische Leitung des Orchestre de Chambre de Lausanne.

Die Dokumentation von Andy Sommer und Romain Girard ist ein musikalisches Roadmovie und entstand im Laufe eines Jahres auf insgesamt sieben Reisen nach Salzburg, Hamburg, Lecce, Berlin, Lausanne, Paris und Aix-en-Provence. Renaud Capuçons Reisen sind geprägt von zahlreichen Erinnerungen, Projekten und Begegnungen. Unterwegs macht der Musiker Notizen, postet Fotos auf Instagram, bleibt über WhatsApp mit Familie und Freunden in Kontakt und organisiert seinen Berufsalltag.