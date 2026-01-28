HV Consumer Check | Kostüme, Krapfen und Konfetti: Fasching kurbelt auch den österreichischen Handel an – 75 Euro Ausgaben pro Feierndem

Wien (OTS) -

In knapp drei Wochen ist Faschingsdienstag. Damit steht der Höhepunkt der Faschingssaison kurz bevor. In Österreich hat der Fasching bzw. Karneval eine lange Tradition. Vor Beginn der Fastenzeit dreht sich alles um Ausgelassenheit und Lebensfreude. Freuen darf sich auch der heimische Einzelhandel, denn bei den Pro-Kopf-Ausgaben der Österreicher:innen ist heuer ein kräftiger Anstieg zu erwarten.

Narrisch guat: Pro-Kopf-Ausgaben für den Fasching steigen um 9 % auf 75 Euro

„Faschingsfeste liegen im Trend“, erklärt Rainer Will, Geschäftsführer des freiwilligen, überparteilichen und unabhängigen Handelsverbands. „Heuer besuchen mehr Österreicher:innen als im Vorjahr Faschingsfeste, gleichzeitig wird pro Kopf auch um 9 % mehr für Faschingsbedarf ausgegeben. Das führt zu einem deutlichen Anstieg der Umsätze im Handel um 15 %“.

Laut dem aktuellen Consumer Check, den der Handelsverbands gemeinsam mit Repubblika Research durchgeführt hat, feiert fast jeder und jede Zweite (44 %) in Österreicher heuer Fasching – sei es mit Kindern (15 %), mit Erwachsenen (16 %) oder beides (14 %). Im Schnitt werden 75 Euro pro Person für Einkäufe im Handel ausgegeben. Vor einem Jahr waren es 69, vor zwei Jahren 63 Euro. Es ist also ein stetiger Anstieg zu verzeichnen.

Produkt-Ranking: Das landet im Einkaufskorb

Ganz klar auf Platz eins der Faschingskäufe liegen Verkleidungen und Kostüme: Knapp 60 % der Feiernden kaufen heuer entsprechende Outfits. Dahinter folgen Lebensmittel, Snacks und Getränke (46 %) sowie Deko- und Partyartikel (31 %). Auch Make-up (23 %) sowie Schmuck und Accessoires (15 %) profitieren vom närrischen Treiben.

Bundesländer-Ranking: Faschingshochburg Westösterreich

Besonders ausgiebig wird die fünfte Jahreszeit in den westlichen Bundesländern gefeiert: In Tirol und Vorarlberg besucht mit 52 % die Mehrheit der Bevölkerung zumindest eine Faschingsveranstaltung, im Süden des Landes (Steiermark und Kärnten) sind es 47 %. Oberösterreich, Salzburg, Niederösterreich und das Burgenland liegen mit etwa 43 % nahezu gleichauf, Wien bildet mit 41 % das Schlusslicht.

Bei den Pro-Kopf-Ausgaben sind hingegen Salzburg und Oberösterreich mit durchschnittlich 96 Euro pro Person Spitzenreiter. Es folgen Wien (80 Euro) sowie Vorarlberg und Tirol (77 Euro). In Burgenland und Niederösterreich liegen die Ausgaben bei durchschnittlich 64 Euro, während sich Kärnten und Steiermark mit 59 Euro am sparsamsten zeigen.

Ebenfalls deutliche Unterschiede gibt es zwischen den Generationen: In der Gen Z sind fast zwei von drei (62 %) Personen bei Faschingsfesten anzutreffen, bei den Millennials sind es 58 %. In der Gen X feiern 38 % die närrische Zeit, bei den Baby Boomern bzw. Golden Agern 29 %.

Gesellschaftliche Anlässe kurbeln Handel kräftig an

Ebenfalls fester Bestandteil des Faschings ist in Österreich die Ballsaison. Sie erreicht mit dem Wiener Opernball am 12. Februar ihren Höhepunkt. Jede:r sechste Österreicher hat heuer einen oder mehrere Bälle besucht. Mehr dazu im HV Consumer Check zur Ballsaison.

„Fasching und Ballsaison sind nicht nur wichtige traditionelle, gesellschaftliche und kulturelle Anlässe, sondern auch ein spürbarer Konjunkturimpuls für viele Handelsbranchen, vom Kostümverleih über den Lebensmittelhandel bis hin zu Drogerien und Dekogeschäften“, schließt Rainer Will, der Sprecher des österreichischen Handels. „Der Fasching spricht eine breite Zielgruppe an, quer durch alle Altersgruppen. Gerade regionale Betriebe profitieren davon, dass viele Menschen ihre Faschingsartikel bewusst vor Ort einkaufen.“

Über den Consumer Check

Die repräsentative Online-Befragung (CAWI; n = 1.058) wurde Mitte Jänner 2026 von Reppublika Research im Auftrag des Handelsverbands durchgeführt.