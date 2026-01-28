  • 28.01.2026, 09:03:02
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WB-Graf: Zukunftsweisendes EU-Indien-Abkommen ist starkes Signal für freien Handel

Wien (OTS) - 

„Der politische Abschluss der Freihandelsgespräche zwischen der Europäischen Union und Indien ist ein Meilenstein der internationalen Handelspolitik und ein klares Bekenntnis zu offenen Märkten“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf. „Gerade für die exportorientierte österreichische Wirtschaft eröffnet das Abkommen mit einem der dynamischsten Wachstumsmärkte der Welt enorme neue Chancen.“

Graf unterstreicht die strategische Tragweite der Einigung: „Der Abbau von Zöllen und weiteren Handelsbarrieren stärkt die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe nachhaltig und hebt die wirtschaftliche Partnerschaft zwischen Europa und Indien auf eine neue Stufe.“

Besonders wichtig sei nun die rasche Umsetzung des Abkommens. „In einer Zeit, in der international manche auf Abschottung, Handelskonflikte und neue Zölle setzen, gibt dieses Abkommen Hoffnung auf eine regelbasierte und zukunftsorientierte Handelspolitik“, so Graf. Europa zeige damit, dass Wohlstand, Arbeitsplätze und Resilienz durch Kooperation und nicht durch Protektionismus entstehen.

Abschließend hält Graf fest: „Jetzt zählt das Tempo. Zukunft entsteht dort, wo Chancen genutzt werden. Dieses Abkommen steht genau dafür: für Partnerschaft, Zuversicht und wirtschaftlichen Erfolg.“

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