FPÖ – Schnedlitz: „Ausländerkriminalität eskalierte 2025 mit 41 Morden und über 1.000 schweren Gewaltverbrechen!“

Wien (OTS) -

„Während ÖVP-Innenminister Karner jegliche Antwort mit fadenscheinigen Begründungen verweigert und damit für einen handfesten Skandal sorgt, förderte jedoch die Anfragebeantwortung von SPÖ-Justizministerin Sporrer alarmierende Zahlen zur eskalierenden Ausländerkriminalität zutage“, erklärte heute FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz. Die FPÖ hatte an die beiden Minister eine parlamentarische Anfrage betreffend Morde und Gewaltverbrechen durch Nicht-Österreicher im Jahr 2025 gestellt. Laut Anfragebeantwortung der Justizministerin gab es im Vorjahr bis November 41 Verurteilungen von Ausländern wegen Mordes, 914 wegen schwerer Körperverletzung, 68 wegen Vergewaltigung, 24 wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen, 19 wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und 85 wegen sexueller Belästigung und öffentlicher geschlechtlicher Handlungen – insgesamt also 1.151 Verurteilungen wegen schwerer Verbrechen.

„Das ist das blutige Gesicht der illegalen Masseneinwanderung, die von den Systemparteien seit Jahren einfach zugelassen wird und ursächlich für das Sicherheitschaos in unserem Land ist. Leidtragender ist die eigene Bevölkerung, die unter diesen Auswüchsen der Ausländerkriminalität massiv leidet“, so Schnedlitz weiter, für den es nur eine Konsequenz daraus geben kann: „Der sofortige Rücktritt von ÖVP-Innenminister Karner. Überhaupt muss der ‚neuen Völkerwanderung‘ sofort ein Riegel vorgeschoben werden. Ein kompletter Asylstopp, echter Grenzschutz und rigorose Abschiebungen von Straftätern, wie wir Freiheitliche sie mit unserer ‚Festung Österreich‘ seit langem fordern, sind längst überfällig!“

Schluss sein müsse auch mit der „Abschiebe-PR-Show“ von ÖVP-Innenminister Karner, der einzelne Abschiebungen, wie zuletzt die eines afghanischen Straftäters, medial groß abfeierte, während er unsere Grenzen weiter sperrangelweit offenlasse: „Dieses Schmierentheater ist die reinste Verhöhnung der Bürger, die unter den Folgen der von der ÖVP zu verantwortenden Masseneinwanderung leiden müssen. Ab nach Hause mit ausländischen Straftätern muss die Devise sein! Denn es darf nicht sein, dass die Österreicher nicht nur mit ihrer Sicherheit draufzahlen, sondern auch noch mit ihrem Steuergeld die Haft in den ohnehin überfüllten Gefängnissen blechen müssen.“