- 27.01.2026, 13:55:32
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FPÖ – AVISO: Morgen Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär Hafenecker und Medien- und Kommunikationswissenschaftler Weber
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Mittwoch, 28. Jänner 2026, 10:30 Uhr
Pressekonferenz mit FPÖ- Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA und Medien- und Kommunikationswissenschaftler Priv. Doz. Mag. Dr. Stefan Weber
Ort: FPÖ-Medienzentrum (Reichsratsstraße 7, 1010 Wien, 3. Stock (6. Liftstock))
Thema: „Analyse zum Rechtsextremismusbericht“
Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
Rückfragen & Kontakt
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