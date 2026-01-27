REMINDER: WKÖ-Gewerbe und Handwerk: Jahres-Pressegespräch am 29. Jänner 2026 um 09:00 Uhr

Wien (OTS) -

Das Gewerbe und Handwerk ist mit rund 233.500 Betrieben die größte Arbeitgebersparte und mit 44.000 Lehrlingen der wichtigste Lehrlingsausbilder des Landes.

Ist das Ende der konjunkturellen Flaute mittlerweile auch im Gewerbe und Handwerk absehbar? Wie sieht die Lage der einzelnen Branchen aus? Was ergibt der Rückblick auf 2025? Und: Mit welchen Erwartungen starten die Betriebe ins Jahr 2026?

Antworten auf diese Fragen und zu aktuellen Herausforderungen in der Fachkräftesicherung und Lehrlingsausbildung gibt das Jahres-Pressegespräch der WKÖ-Bundessparte Gewerbe und Handwerk. KMU Forschung Austria wird die Ergebnisse aus der vierteljährlichen Konjunkturbeobachtung präsentieren.

Wann: Donnerstag, 29. Jänner 2026, 09:00 Uhr

Wo: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstr. 63, 1045 Wien, Saal 3

Ihre Gesprächspartner:innen:

Mst. Ing. Manfred Denk , MBA - Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der WKÖ

, MBA - Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der WKÖ Mag. Christina Enichlmair , M.A., KMU Forschung Austria

, M.A., KMU Forschung Austria Prof. Dr. Reinhard Kainz, Geschäftsführer der Bundessparte Gewerbe und Handwerk

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Voranmeldung bis spätestens Mittwoch, 28. Jänner 2026, unter: [email protected]

Eine Teilnahme ist auch online möglich, die Zusendung des Links erfolgt nach der Anmeldung.