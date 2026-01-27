- 27.01.2026, 10:10:32
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AVISO: Fr., 30.01.2026, 10:00 Uhr / Pressegespräch + Film- und Fototermin: „Tägliche Bewegungseinheit beginnt bereits im Kindergarten“
Trainingseinheit und Studienpräsentation
Staatssekretärin Michaela Schmidt und ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick werden kommenden Freitag, 30.01.2026, eine tägliche Bewegungseinheit im Kindergarten Puch bei Hallein besuchen. Im Vorfeld dieser Demonstration soll im Zuge eines Pressegesprächs auch eine neue Studie zur Täglichen Bewegungseinheit von Studienautor und Gesundheitsexperten Lukas Teufl vorgestellt werden.
Teilnehmer:innen:
- Michaela Schmidt, Sport-Staatssekretärin
- Ralf Rangnick, ÖFB-Teamchef und Botschafter der Täglichen Bewegungseinheit
- Lukas Teufl, Health Expert bei Gesundheit Österreich
Im Anschluss an das Pressegespräch findet eine Demonstration einer Täglichen Bewegungseinheit statt.
Wann: Freitag, 30.01.2026, 10:00 Uhr
Wo: Turnhalle, Kindergarten/Volksschule Puch bei Hallein; Schulstraße 44, 5412 Puch bei Hallein
Alle Medienvertreter:innen sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen.
Wir bitten um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter [email protected]
Teilnahme ist ausschließlich mit Presseausweis möglich.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport
Abteilung I/6 - Öffentlichkeitsarbeit
+43 1 71606-664781
[email protected]
www.bmwkms.gv.at
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