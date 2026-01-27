ÖGGK Health Mobil: Kostenlose HPV-Impfaktion geht ins Finale

Wien (OTS) -

Noch bis 30. Juni 2026 können sich junge Erwachsene bis zum 30. Geburtstag kostenlos gegen HPV impfen lassen. Sie nehmen damit eine wichtige Vorsorge gegen HPV-bedingte Krebsformen in Anspruch. Einfach möglich ist das im ÖGGK Health Mobil, das im ersten Halbjahr erneut auf Tour durch Österreich sein wird. Erste Station macht das fahrende Gesundheitszentrum beim Krebs-Vorsorgetag der MedUni Wien und AKH Wien am 31. Jänner.

Die stark nachgefragte kostenlose HPV-Impfaktion geht im ersten Halbjahr 2026 ins Finale. Bis 30. Juni 2026 können sich alle jungen Frauen und Männer zwischen 21 und 30 Jahren die zweite Dosis der Impfung holen – vorausgesetzt, sie haben die Erstimpfung bis Ende des vergangenen Jahres erhalten. Besonders bequem geht das im ÖGGK Health Mobil, einem fahrenden Gesundheitszentrum, in dem Ärzt:innen unterstützt durch medizinisches Fachpersonal kompetent und unkompliziert beraten und impfen.

ÖGGK Health Mobil geht auf Tour durch Österreich

Start der Tour durch Österreich ist am 31. Jänner 2026 beim Krebs-Vorsorgetag im Van Swieten Saal der MedUni Wien und dem AKH Wien. Dann folgt am 3. März 2026 ein Termin in der Rossauer Kaserne in Wien, der sich insbesondere an junge Männer richtet. Und alle weiteren Stationen sind jeweils aktuell unter https://www.oeggk.at/health-mobil-hpv/#stationen zu finden.

Für alle Tour-Stopps gilt: Es ist keine Terminvereinbarung nötig, Interessierte können einfach vorbeikommen. Es wird geimpft, solange der Vorrat reicht, nach dem Prinzip „first come, first serve“. Ein Nachweis für den Erhalt der ersten Dosis ist verpflichtend (Impfpass oder e-Impfpass), e-card und ein Lichtbildausweis müssen ebenfalls mitgebracht werden!

HPV-Impfung für alle bis zum 30. Geburtstag

Humane Papillomviren (HPV) sind weit verbreitet. Über 85 Prozent aller Menschen infizieren sich im Laufe ihres Lebens. Einige HPV-Typen können Krebs im Genitalbereich, Rachen oder After auslösen. In Österreich sterben pro Woche rund drei Frauen an HPV-bedingtem Krebs. Eine Impfung kann bestimmten HPV-bedingten Erkrankungen vorbeugen. Sie ist daher eine wichtige Vorsorgemaßnahme und wird laut österreichischem Impfplan allen ab dem 9. bis zum 30. Geburtstag empfohlen. Bis Ende Juni ist die Impfung für diese Gruppe auch noch kostenlos. Nähere Infos dazu auf der Website des Gesundheitsministeriums.

Mehr Infos über HPV und die Aktion finden Interessierte unter https://www.oeggk.at/health-mobil-hpv/

Übersicht über Impfmöglichkeiten auf der HPV-Landkarte

Für alle, die es nicht zu einem der Tour-Stopps schaffen, bietet die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze mit der HPV-Landkarte einen Überblick über viele weitere Impfmöglichkeitenwie Ordinationen, die am Impfprogramm teilnehmen: die HPV-Landkarte.

Eine Initiative der ÖGGK – unterstützt von starken Partner:innen

Die HPV-Impfaktion wird vom Gesundheitsministerium, den Landessanitätsdirektionen, dem Gesundheitsdienst der Stadt Wien sowie zahlreichen Organisationen aus Gesundheit, Bildung und Gesellschaft getragen: Österreichischen Krebshilfe, CCC Vienna von MedUni Wien und AKH Wien, Stadt Wien Gesundheitsdienst, Land Kärnten, Land OÖ, Land Salzburg, Land Tirol, APOScout, ELPATO Medien, IGEPHA, Mag. Job’s Essenz Apotheken, Kinderarzt-NEST, FemiProtect, Kottas Pharma, MSD, Barmherzige Brüder Linz, Mavie Med, Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ), Österreichische Gesellschaft für Urologie und Andrologie (ÖGU), Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (OEGGG), Österreichische Gesellschaft für Chirurgie.

Fotos

Fotos finden Sie unter diesem Link: https://accelent.fromsmash.com/oviXTlq00j-dt

Über die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Als traditionsreicher gemeinnütziger Verein widmet sich die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze seit über 130 Jahren der Gesundheit. Dabei verstehen wir Gesundheit ganzheitlich und entwickeln Konzepte, die die Versorgung der Bevölkerung verbessern. Wir kennen das System, wissen, wo Lücken sind, und verstehen die Anliegen von Patient:innen. Mit dieser Expertise schaffen wir innovative Ideen und spezielle Angebote, die die Gesundheitskompetenz der Menschen stärken und die Leistungen des staatlichen Gesundheitssystems ergänzen. Wir setzen inhaltliche Schwerpunkte und realisieren zielgerichtete Kampagnen, die wichtige Gesundheitsfragen und weitverbreitete Erkrankungen thematisieren sowie Gesundheitskompetenz vermitteln. www.oeggk.at