  • 27.01.2026, 09:45:32
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FPÖ-Antauer: „St. Pölten blüht eine links-linke Regierung“

FPÖ warnt vor roter Alleinregierung mit grünem Samt

Sankt Pölten (OTS) - 

„Die St. Pöltner haben ein Machtwort gesprochen und wünschen sich Veränderung in Richtung Ordnung, Sicherheit und sozialer Gerechtigkeit. Eine links-linke Regierung wäre jedoch völlig an den Bedürfnissen der Menschen und am Wählerauftrag der St. Pöltner vorbei“, warnt FPÖ St. Pölten Gemeinderat Landesrat Martin Antauer eindringlich vor der Koalitionsvariante aus Rot-Grün.

Auch im Burgenland hatte es im Vorjahr eine Ruck-Zuck-Einigung zwischen den Sozialisten und der Öko-Partei gegeben. „Weiterhin sündhaft teure, woke SPÖ-Prestigeprojekte, soziale Kälte, eine aussterbende Innenstadt und rote Willkommenskultur gepaart mit Öko-Kommunismus, Autofahrerschikanen und Tempo 30 in ganz St. Pölten haben sich die St. Pöltner nun wirklich nicht verdient“, alarmiert Antauer vor einer roten Alleinregierung mit grünem Samt.

Echte Veränderung in der nö. Landeshauptstadt sei nur mit der FPÖ möglich: „Billiger Wohnraum für Österreicher, Sozialleistungen für unsere Landsleute, Sicherheit, Innenstadtbelebung, Gebührenstopp und eine Nulllohnrunde für Politiker wird es nur mit uns Freiheitlichen geben“, schließt Antauer.

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