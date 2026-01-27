Termine am 27. Jänner in der Rathauskorrespondenz

10.30 Uhr, Pressebesichtigung der neuen Ausstellung „Alles vergessen“ im Jüdischen Museum Wien mit JMW-Direktorin Barbara Staudinger sowie den Kurator*innen Daniela Pscheiden, Dina Ehrenfreund-Michler und Hannes Sulzenbacher (1., Museum Judenplatz, Judenplatz 8)