- 27.01.2026, 08:15:32
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- OTS0017
Termine am 27. Jänner in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
10.30 Uhr, Pressebesichtigung der neuen Ausstellung „Alles vergessen“ im Jüdischen Museum Wien mit JMW-Direktorin Barbara Staudinger sowie den Kurator*innen Daniela Pscheiden, Dina Ehrenfreund-Michler und Hannes Sulzenbacher (1., Museum Judenplatz, Judenplatz 8)
(Schluss)
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