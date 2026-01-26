  • 26.01.2026, 17:03:32
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„ZIB Talk“ mit Tarek Leitner zu: „Weniger Steuer auf Lebensmittel: Wem hilft’s?“

Am 27. Jänner um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Die Bundesregierung will mit der Mehrwertsteuersenkung die Inflation bremsen. Aber wird der Einnahmenverzicht des Finanzministers auch bei den Kundinnen und Kunden ankommen oder hilft er den Konzernen? Mit fast einer halben Milliarde Euro belastet die Maßnahme das Budget. Vor allem die SPÖ sieht darin einen wichtigen Erfolg im Kampf gegen die hartnäckig hohe Inflation. Der FPÖ geht die Maßnahme nicht weit genug, während marktliberale Stimmen den staatlichen Eingriff kritisch sehen. Wie wirksam ist die Steuersenkung tatsächlich? Darüber diskutieren bei Tarek Leitner im „ZIB Talk“ am Dienstag, dem 27. Jänner 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Klaus Seltenheim
Bundesgeschäftsführer SPÖ

Dagmar Belakowitsch
Sozialsprecherin FPÖ

Rainer Trefelik
Obmann Bundessparte Handel, WKO

Franz Schellhorn
Agenda Austria

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