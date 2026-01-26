FPÖ – Schmiedlechner: "Minister Totschnig betreibt Schattenboxen in Brüssel anstatt in Österreich endlich zu liefern!"

Wien (OTS) -

„Die FPÖ kämpft seit Jahren für eine umfassende Herkunftskennzeichnung“, unterstreicht heute FPÖ-Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner. „Sogar ein Volksbegehren wurde initiiert. Die Unterschriften von 150.000 Österreicher interessierten die ÖVP-geführte Regierung jedoch nicht. Es wäre für die ÖVP einfach, zum Schutz unserer heimischen Konsumenten und Bauern eine lückenlose Herkunftskennzeichnung umzusetzen – man muss aber auch wollen!“

Es habe genug Gelegenheiten, dies gemeinsam mit der FPÖ zu tun. Nach dem Desaster, dem Abschluss des Mercosur-Abkommens fordern praktisch alle ÖVP-Bauernbündler eine lückenlose Herkunftskennzeichnung. „Dass ihre ÖVP diese bereits längst umsetzen hätte können, vergessen diese Pharisäer allerdings. Von ÖVP-Seite kommt nichts als heiße Luft“, kritisiert Schmiedlechner.

Wie ehrlich es die ÖVP mit ihren eigenen Beschlüssen nehme, habe man in der Vergangenheit gesehen. Schmiedlechner attestiert den Vertretern des ÖVP-Bauernbundes ein „Rückgrat wie ein Gartenschlauch“. Er untermauert diese Aussage mit mehrere Abstimmungen im EU-Parlament – zuletzt beim Mercosur-Handelsabkommen. „Wie ernst es Minister Totschnig und seinem Kollegen Strasser mit unseren Anträgen ‚Lebensmittel-Herkunftskennzeichnung‘ oder ‚Schutz der heimischen Landwirte und Konsumenten - sofortiger Importstopp für Agrarerzeugnisse, die nicht den österreichischen Standards entsprechen‘ wirklich ist, wird sich im nächsten Landwirtschaftsausschuss im März zeigen. Wir werden die Nagelprobe machen und sehen, ob es die ÖVP ernst meint oder ob deren Vertreter wieder nur heiße Luft verbreiten“, kündigt der FPÖ-Agrarsprecher an.

„Die FPÖ steht jedenfalls klar auf der Seite der heimischen Konsumenten und unseren bäuerlichen Familienbetriebe, denn nur sie garantieren unsere Versorgungsicherheit mit gesunden Lebensmitteln“, so FPÖ-NAbg. Peter Schmiedlechner abschließend.