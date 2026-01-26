Greenpeace: Bisherige Asbestfunde nur Spitze des Eisbergs

Eisenstadt/Wien (OTS) -

Eine Recherche des Greenpeace-Investigativteams vom vergangenen Freitag zeigt eine massive Asbestbelastung im Burgenland auf. Weiche und brüchige Asbestbrocken liegen offen an kritischen Orten wie Kindergärten, Familienhäusern, Baustellen und Krankenhäusern. Es besteht akute Gefahr, dass Kinder mit dem brüchigen Material spielen oder Fasern durch Bauarbeiten freigesetzt werden. Die vom Land eilig einberufene Taskforce plant nun Luftmessungen an den von Greenpeace beprobten Standorten. Greenpeace warnt, dass das Material nicht nur an den neun beprobten Stellen, sondern großflächig im Burgenland verteilt wurde. Kritische asbestbelastete Flächen, beispielsweise bei Kindergärten, Krankenhäusern und Baustellen, müssen sofort gesperrt werden. Ebenso muss erhoben werden, wo das asbesthaltige Material überall gelandet ist. Ab 0,1 Prozent gilt asbesthaltiges Material als gefährlicher Abfall und muss unter hohen Sicherheitsvorkehrungen entsorgt werden.



Stefan Stadler, Sprecher des Greenpeace-Investigativteams: „Die Landesregierung darf jetzt nicht beschwichtigen und hinauszögern. Wir reden hier von nahezu reinen Asbestbrocken, die vor der Kinderkrippe und vor Einfamilienhäusern liegen. Bei Asbest gibt es keine sichere Menge: Es gilt ein absolutes Minimierungsgebot! Je mehr Asbestgestein offen auf beanspruchten Flächen herumliegt, desto mehr krebserregende Asbestfasern können in die Luft gelangen. Asbest baut sich nicht ab: Es wird immer und immer wieder aufgewirbelt – vor allem wenn auf den betroffenen Flächen Bauarbeiten stattfinden oder Kinder mit Skateboards und Scootern fahren und Steine klopfen. Wir fordern weiterhin, dass beanspruchte Flächen zum Schutz der Bevölkerung sofort gesperrt werden müssen.”



Factsheet und Laborbericht: https://act.gp/Asbest-Factsheet



Bildmaterial: https://act.gp/Asbest-Fotos

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