„Report“: Wie wehrhaft ist Österreich in einer Welt im Umbruch?

Wien (OTS) -

Yilmaz Gülüm präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 27. Jänner 2026, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

Neutral – aber schutzlos?

Wie wehrhaft ist Österreich in einer Welt im Umbruch? Ukraine-Krieg, die Angriffe von Donald Trump auf Europa: Die Bedrohungen weltweit nehmen zu, gleichzeitig ist das transatlantische Verhältnis so instabil wie schon lange nicht mehr. Sicherheits- und verteidigungspolitische Fragen rücken in den Fokus der Politik. Auch in Österreich. Das zeigt sich auch im neuen Risikobild des Verteidigungsministeriums, in dem explizit vor den USA und Russland gewarnt wird. Wie reagiert Österreich auf die Zeitenwende und die Krisen? Welche Sicherheitsstrategien braucht das Land? Ist die Neutralität noch zeitgemäß? Wann kommt eine Verlängerung des Wehrdienstes? Viele heikle Debatten, die innenpolitisch gerne vermieden werden. Vanessa Böttcher und Laura Franz berichten.

Dazu im Gespräch mit Eva Linsinger: Ex-Außenministerin und Diplomatin Ursula Plassnik

Hamas-Waffenfund: Österreich im Visier der Terrororganisation?

Anfang November beschlagnahmt die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst DSN in einem Lagerraum in Wien Waffen, die dem Sohn eines hochrangigen Hamas-Funktionärs zugeordnet werden. Er wurde in London festgenommen, auch die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt in dem Fall. Im Interview mit dem ORF-„Report“ warnt der ehemalige Mossad-Agent Oded Ailam vor den Versuchen der Hamas, auch in Europa Attentate zu verüben. Wie groß ist die Gefahr, die von der Terrororganisation in Europa und Österreich ausgeht? Nikolaus Wildner und Christoph Bendas berichten.

Zahltag – Wie teuer wird der fehlende Klimaschutz?

Bleibt die Politik auf dem aktuellen Kurs, steuert Österreich klar am Klimaziel für 2030 vorbei. Die Folge: Ausgleichszahlungen in Milliardenhöhe drohen – zu einer Zeit, in der das Budget ohnehin unter Druck steht. Der „Report“ begleitet den Baubeginn eines neuen Wasserkraftwerks und besucht das Naturschutzgebiet Lobau, wo weiterhin ein umstrittener Tunnel geplant ist. Patrick Gruska und Alexandra Nöbauer gehen dabei den Fragen nach: Wie teuer kommt uns fehlender Klimaschutz wirklich? Sind die Ziele noch erreichbar? Und warum wartet Österreich noch immer auf ein Klimagesetz?