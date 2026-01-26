Theater, Kabarett, Lesungen und mehr

St. Pölten (OTS) -

Am Mittwoch, 28., und Donnerstag, 29. Jänner, bringt Eva Maria Marold im Theater Forum Schwechat ihr neues Programm „Frauen und Kinder zuerst“ auf die Bühne. Der auf dem Kreuzfahrtschiff „Costa Dekadenzia“ spielende Kabarettabend beginnt jeweils um 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 01/7078272, e-mail [email protected] und www.forumschwechat.com.

„Jetzt spricht Dornröschen – die ganze Wahrheit!“ nennt sich die neueste Produktion der Jugendtheaterwerkstatt im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, die von Mittwoch, 28., bis Freitag, 30. Jänner zu sehen ist. Beginn für das in die Welt der Fake News und der Neuen Medien führende Stück von Christine Polacek-Eisner ist jeweils um 18 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02842/52955, e-mail [email protected] und www.tam.at.

Am Donnerstag, 29. Jänner, lädt das Cinema Paradiso Baden zur nächsten Runde „Tagebuch Slam“; die Zeitreise in die eigene Kindheit und Jugend startet um 19.30 Uhr. Nähere Informationen unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Im Landestheater Niederösterreich in St. Pölten wird am Donnerstag, 29., und Freitag, 30. Jänner, im Rahmen eines Gastspiels der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin bzw. als Übernahme vom Schauspielhaus Zürich „Ich weiß nicht, was ein Ort ist, ich kenne nur seinen Preis (Manzini-Studien)“ gezeigt (Text und Regie: René Pollesch). Beginn für die Österreich-Premiere ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02742/908080-600, e-mail [email protected] und www.landestheater.net.

Am Freitag, 30. Jänner, stellt Uli Brée ab 19 Uhr in Stöhrs Lesefutter in Traiskirchen „Ödipus“, seinen neuen Krimi der „Liesl von der Post”-Cozy-Crime-Reihe, vor, in dem wieder die Postbotin Liesl als Hobby-Kommissarin ermittelt. Nähere Informationen und Karten unter 02252/57097, e-mail [email protected] und https://stoehrs-lesefutter.at.

„20 Jahre Liebe & Kernöl“ zelebrieren die Kernölamazonen Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt am Freitag, 30. Jänner, ab 20 Uhr im Gewäxhaus in Ennsdorf. Nähere Informationen und Karten unter www.gewaexhaus.at bzw. www.k-plus.at.

Kabarett steht am Freitag, 30. Jänner, auch in der Waldviertler Kammerbühne in Ottenschlag auf dem Spielplan, wo sich Dieter Chmelar und Joesi Prokopetz ab 19.30 Uhr in „Für und Zwider“ eine Anekdoten-Duell liefern. Nähere Informationen und Karten unter 02872/61221, e-mail office@kammerbühne.at und www.kammerbuehne.at.

Ebenfalls am Freitag, 30. Jänner, feiert ab 19.30 Uhr im Schloss Kottingbrunn als Produktion von AmaKult „Es war die Lerche“ Premiere: Ephraim Kishon geht in seiner Komödie der Frage nach, was wohl aus William Shakespeares Liebespaar Romeo und Julia als in die Jahre gekommenes Ehepaar geworden wäre. Gespielt wird bis 15. Februar; jeweils Freitag und Samstag ab 19.30 Uhr bzw. Sonntag ab 18 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02252/74383, e-mail [email protected] und www.kulturszene.at.

Schließlich spielt das Möp Figurentheater im Rahmen von „MiMiS Sonntag“ am Sonntag, 1. Februar, ab 15 Uhr im Stadtsaal Mistelbach für Kinder ab drei Jahren „Kasperl mit Schwein“. Nähere Informationen und Karten unter 02572/2515-4300, e-mail [email protected] und www.puppentheatertage.at.