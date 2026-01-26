  • 26.01.2026, 10:50:32
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Stadträtin Veronica Kaup-Hasler zum Tod von Peter Landesmann

Wien (OTS) - 

„Peter Landesmann war eine prägende Persönlichkeit des wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Dialogs", so Wiens Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler. "Mit großer Klarheit und Haltung setzte er sich für Erinnerung und die internationale Wissenschaftskooperation zwischen Österreich und Israel ein.“

„Sein wissenschaftliches Schaffen spannte einen außergewöhnlich breiten Bogen – von Judaistik und Religionsgeschichte bis hin zur Analyse der Wurzeln von Antijudaismus und Christentum. Mit seinen zahlreichen Publikationen und seiner Lehrtätigkeit, unter anderem als Honorarprofessor für Judaistik an der Universität Wien, leistete er einen nachhaltigen Beitrag zur öffentlichen Wissensvermittlung und zur historisch fundierten Auseinandersetzung mit jüdischer Geschichte und Gegenwart.“

DDr. DI Peter Landesmann, geboren 1929 in Wien, wurde unter anderem mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet. Bekannt wurde Landesmann vor allem durch seine publizistische und wissenschaftliche Arbeit zum christlich-jüdischen Dialog und zur Antisemitismusforschung. Er veröffentlichte zahlreiche Artikel und mehrere bedeutende Bücher zu Judentum, Antijudaismus und den historischen Beziehungen zwischen Judentum und Christentum. 2006 erhielt er die Lehrbefugnis als Honorarprofessor für Judaistik an der Universität Wien.

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StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler
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