  • 26.01.2026, 09:22:02
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Erinnerung PK: OeHT-Förderbilanz 2025 – Investitionen. Stabilität. Wertschöpfung

Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner präsentiert gemeinsam mit Geschäftsführung der OeHT die Förderbilanz 2025 und gibt Ausblick auf 2026

Wien (OTS) - 

Die Österreichische Hotel- und Tourismusbank (OeHT) blickt auf ein erfolgreiches Förderjahr 2025 zurück. Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner gemeinsam mit der Geschäftsführung der OeHT die zentralen Ergebnisse der Förderbilanz und zeigt auf, wie gezielte Investitionen zur Stabilisierung und Wertschöpfung im heimischen Tourismus beitragen. Zugleich geben sie einen Ausblick auf die Förder- und Investitionsschwerpunkte für das Jahr 2026.

Ihre Gesprächspartner bei der Pressekonferenz:

  • Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Tourismus
  • Andrea Sassen-Abfalter, Geschäftsführung Marktfolge, Österreichische Hotel- und Tourismusbank (OeHT)
  • Matthias Matzer, Geschäftsführung Markt, Österreichische Hotel- und Tourismusbank (OeHT)

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Datum:

Dienstag, 27.01.2026 um 09:00 Uhr

Ort:

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus; Pressezentrum 5. Stock; Stubenring 1, 1010 Wien

Zugang über Tor 2 „Sozialministerium“

Wir bitten unbedingt um vorherige Anmeldung via E-Mail unter [email protected]

PK: OeHT-Förderbilanz 2025 – Investitionen. Stabilität. Wertschöpfung

Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner präsentiert gemeinsam mit Geschäftsführung der OeHT die Förderbilanz 2025 und gibt Ausblick auf 2026

Datum: 27.01.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, Pressezentrum
Stubenring 1
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
E-Mail: [email protected]

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[Dienstag, 27.01.2026, 09:00]

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