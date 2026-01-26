VPNÖ-Zauner: „Wo ist Sven Hergovich?“

St. Pölten (OTS) -

Während sich die Volkspartei St. Pölten bei der gestrigen Gemeinderatswahl als zweitstärkste Kraft behauptet hat, fuhr die SPÖ mit dem schlechtesten Ergebnis seit 60 Jahren in der Landeshauptstadt ein Wahl-Debakel ein. Auf eine Reaktion aus der SPÖ Niederösterreich wartet man bisher allerdings vergeblich. VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner: „Wo ist eigentlich Sven Hergovich und die SPÖ Niederösterreich? Die SPÖ fährt in ihrer letzten verbliebenen Hochburg ein Wahldebakel ein, doch Hergovich schweigt. Angesichts der sonst so zahlreichen Äußerungen des Gegen-eh-alles-Landesrats ist das besonders verwunderlich. Offenbar befindet sich Hergovich noch immer in Schockstarre und lässt damit Matthias Stadler und seine roten Parteigenossen in der Landeshauptstadt im Regen stehen. Selbst die Bundes-SPÖ hat sich zu einer Reaktion durchgerungen. Wegducken geht da nicht, Herr Hergovich.“



