Korosec@ Geräte-Retter-Prämie: Überheblichkeit des Umweltministeriums gegenüber älteren Menschen ist inakzeptabel

Wien (OTS) -

Verärgert reagiert Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec auf die Aussagen des Umweltschutzministeriums laut heutigen ORF-Berichten zur rein digitalen Beantragungsmöglichkeit der Geräte-Retter-Prämie.

„Was hier als Verwaltungsvereinfachung verkauft wird, ist inakzeptable Überheblichkeit und Ignoranz gegenüber älteren Menschen, die nicht digital fit sind“, kritisiert Korosec scharf.

Wenn das Umweltministerium laut ORF empfiehlt, sich „Hilfe aus der Familie“ zu holen, sei das für Korosec ein "grober Mangel an Sensibilität": „Selbstbestimmung endet dort, wo Menschen gezwungen sind, andere um Hilfe zu bitten.“

Korosec fordert einmal mehr analoge Antragsmöglichkeiten: „Förderungen müssen für alle zugänglich sein – online und analog. Alles andere ist Altersdiskriminierung.“