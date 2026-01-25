FPÖ – Nepp: 2,8 Milliarden Euro Defizit 2025 – Ludwig-SPÖ betreibt Taschenspielertricks, Wiener Schulden explodieren

Wien (OTS) -

„Wenn SPÖ-Bürgermeister Ludwig ein Budgetdefizit von 2,8 Milliarden Euro allein im Jahr 2025 auch noch als Erfolg verkauft, dann ist das finanzpolitischer Wahnsinn“, kritisierte heute Wiens FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp. „Das ist kein Sanierungskurs, sondern ein klassischer Taschenspielertrick – und die Rechnung zahlen am Ende die fleißigen Wiener.“

„Tatsächlich wird sich der Schuldenstand der Stadt Wien bis 2030 auf rund 28 Milliarden Euro nahezu verdoppeln. Dieses gewaltige Budgetloch wird mit immer neuen Abgaben, Gebühren und Belastungen für die arbeitende Bevölkerung gestopft“, so Nepp weiter.

Die Leidtragenden dieser Politik seien jene, „die tagtäglich aufstehen, arbeiten, Steuern zahlen und dieses System überhaupt finanzieren“. Ebenso treffe es Pensionisten, „die ein Leben lang hart gearbeitet haben und sich nun mit immer höheren Abgaben, Gebühren und Preissteigerungen konfrontiert sehen“, sowie unschuldig in Not geratene österreichische Staatsbürger, die immer öfter auf der Strecke blieben.

„Das Belastungspaket der Ludwig-SPÖ ist unsozial, verantwortungslos und nichts anderes als eine reine Geldeintreiberei zur Finanzierung einer völlig aus dem Ruder gelaufenen Willkommenspolitik“, stellte Nepp klar.

Wien brauche dringend einen Kurswechsel. „Eine Politik für Leistung, Fairness und soziale Gerechtigkeit wird es in Wien nur mit der FPÖ geben“, betonte Nepp abschließend. (Schluss)