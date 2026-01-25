Rekord seit 2022: Bis zu 1,68 Millionen Skifans sahen Kitzbühel-Abfahrt im ORF

Wien (OTS) -

Es war das erwartete Ski-Spektakel und via ORF jubelte den Abfahrtstars eine Rekord-Crowd zu. Bis zu 1,68 Millionen Zuseherinnen und Zuseher verfolgten gestern (Samstag, 24. Jänner 2026) in ORF 1 die Abfahrt der Spitzenathleten auf der Streif. Im Schnitt erreichte der erste Teil der ORF-Live-Übertragung 1.580.000 Zuseherinnen und Zuseher – bei Marktanteilen von astronomischen 84 Prozent (12+), 83 Prozent (12-49) bzw. 92 Prozent (12-29).

Die Wertschätzung der ORF-Zuseherinnen und Zuseher gegenüber allen Rennläufern zeigen auch die Durchschnittsquoten jener, die das gesamte Hahnenkammrennen verfolgten: 1.319.000 waren bis zum letzten Läufer dabei – das bedeutet Rekord seit 2022! Die Marktanteile sind ebenfalls sehr hoch bei 76 Prozent (12+), sowie 74 bzw. 87 Prozent in den jungen Zielgruppen (12-49 bzw. 12-29)

Und schon heute, am 25. Jänner, findet mit dem Slalom am Ganslernhang ein weiterer Klassiker im Skisport statt – live seit 10.05 Uhr bzw. ab 13.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON.