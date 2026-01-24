  • 24.01.2026, 15:41:32
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Volkspartei gratuliert Erzbischof Grünwidl zur Weihe und Amtseinführung

Katholische Kirche ist zentraler kultureller und spiritueller Pfeiler Österreichs

Wien (OTS) - 

„Mit der heute gefeierten Bischofsweihe und Amtseinführung des neuen Wiener Erzbischofs Grünwidl hat die Erzdiözese Wien auch formell wieder einen neuen Erzbischof. Dazu gratulieren wir sowohl der Erzdiözese Wien als auch dem neuen Amtsinhaber, seiner Exzellenz Josef Grünwidl, sehr herzlich. Die Geschichte Österreichs und das spirituelle Leben vieler Österreicherinnen und Österreicher ist untrennbar mit der katholischen Kirche verbunden. Darum freuen wir uns als Volkspartei auf viele Jahre des konstruktiven und wertschätzenden Austauschs mit dem neuen Erzbischof Grünwidl. Am Beginn dieses Jahres hat Erzbischof Grünwidl vollkommen richtig festgehalten, dass unsere Grundstimmung nicht von Angst und Frust, sondern von Vertrauen und Hoffnung geprägt sein sollte. Mit dieser Botschaft hat er bereits vor seiner formellen Weihe zum Erzbischof vielen Menschen aus der Seele gesprochen. Wir als Volkspartei wünschen ihm, dass ihm dieser positive Ansatz auch in den kommenden Jahren ein treuer Begleiter sein wird“, gratuliert der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, dem neuen Erzbischof der Erzdiözese Wien, Josef Grünwidl, zur Bischofsweihe und Amtseinführung.

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