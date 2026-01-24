Was für ein Auftakt! Bis zu 913.000 sahen Kitzbühel-Super-G im ORF

Wien (OTS) -

Es war das erste Herantasten unter Wettkampfbedingungen an die Streif: Der gestrige Super-G am Hahnenkamm (Freitag, 23. Jänner 2026) erreichte bis zu 913.000 Zuseherinnen und Zuseher und im Schnitt 850.000 bei 75 Prozent Marktanteil (73 bzw. 85 Prozent in den jungen Zielgruppen 12-49 und 12-29).

Und jetzt warten auf die Skifans mit der Abfahrt (heute, am Samstag, 24. Jänner, seit 11.00 Uhr live in ORF 1) und dem Slalom am Ganslernhang (Sonntag, 25. Jänner, 10.05 Uhr bzw. 13.15 Uhr in ORF 1) zwei der wichtigsten Klassiker im Skisport.