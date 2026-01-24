SPÖ-Seltenheim: „FPÖ finanziert Mediennetzwerk mit rechtsextremen Inhalten und hetzt mit Steuergeld gegen die Zivilgesellschaft“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim hat heute, Freitag, scharfe Kritik an der FPÖ und ihren engen personellen, ideologischen und finanziellen Verflechtungen mit der äußerst rechten Szene geübt. „Wie eine aktuelle Analyse von Kontrast.at zeigt, finanziert die FPÖ im großen Stil ein sehr weit rechts stehendes Mediennetzwerk und hetzt mit Steuergeld gegen die Zivilgesellschaft und die wichtige Arbeit von Nicht-Regierungs-Organisationen. In nur zwei Monaten hat der FPÖ-Parlamentsklub unglaubliche 50.000 Euro Steuergeld für Inserate an einschlägige Medien gezahlt, die mitunter gefährliche Verschwörungstheorien, Desinformation und rechtsradikale Inhalte verbreiten. Über 19.000 Euro Steuergeld sind allein an den rechtsextremen Hetzsender AUF1 geflossen. Das zeigt einmal mehr, wie eng die FPÖ auf personeller, ideologischer und finanzieller Ebene mit demokratiefeindlichen rechten bis rechtsextremen Kräften vernetzt ist“, betonte Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst.****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die FPÖ beweist täglich, dass mit ihr kein Staat zu machen ist. Während die SPÖ mit Vizekanzler Andreas Babler in der Regierung seit Tag 1 zum Wohl der Menschen arbeitet, geht es der FPÖ nur um hetzen, spalten und zerstören. Die FPÖ hat null Lösungen für Land und Leute, stattdessen finanziert sie mit Steuergeld die Hetze gegen zivilgesellschaftliche Organisationen wie Rotes Kreuz oder Ärzte ohne Grenzen. Wer so wie die FPÖ gegen die Zivilgesellschaft schießt, schwächt damit die Demokratie und den Zusammenhalt, der Österreich stark gemacht hat. Es ist gut, dass uns die FPÖ in der Regierung wegen Kickls Angst vor Verantwortung erspart geblieben ist“, so Seltenheim.

SERVICE: Hier geht’s zum Kontrast.at-Artikel: https://kontrast.at/fpoe-inserate-ngo-rechte-medien/ (Schluss) mb