  • 23.01.2026, 14:57:32
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Tag der Elementarpädagogik – SPÖ-Kumpan-Takacs lud zu Fachgespräch

Digitale Medien in der frühen Kindheit als Schwerpunkt – Dank für Arbeit der Mitarbeiter:innen in der Elementarpädagogik

Wien (OTS) - 

„Digitale Medien sind längst Teil der Lebensrealität von Kleinkindern. Umso wichtiger ist es, sie vor Gefahren zu schützen und Pädagog:innen wie Eltern bestmöglich zu unterstützen“, betont SPÖ-Elementarpädagogiksprecherin Silvia Kumpan-Takacs anlässlich eines heutigen Fachgesprächs zum Thema digitale Medien in der frühen Kindheit. Expert:innen aus Wissenschaft und Praxis diskutierten mit den SPÖ-Abgeordneten dabei im Vorfeld des Tages der Elementarpädagogik über aktuelle Entwicklungen, Risiken und notwendige politische Maßnahmen. ****

„Schon im Kindergartenalter kommen Kinder mit Smartphones, Tablets, Streaming-Inhalten oder digitalen Spielen in Berührung“, erklärt Kumpan-Takacs. Die Digitalisierung gehe nicht spurlos an Kindern vorüber. „Daher müssen wir im Kindergarten den Grundstein für ein sicheres und selbstbestimmtes Leben legen“, so Kumpan-Takacs. Einig war man sich, dass die Kindergärten dafür auch die notwendige Unterstützung brauchen.

Kumpan-Takacs kündigt an, auf Basis des Fachgesprächs weiter an besserer Kinderbildung und mehr Kinderschutz in der digitalen Welt zu arbeiten. „Das ist – neben dem geplanten Social-Media-Verbot für unter 15-Jährige – ein zentrales Vorhaben für 2026“, so die Abgeordnete. Den Tag der Elementarpädagogik am 24.Jänner 2026 nimmt Kumpan-Takacs zum Anlass, sich bei allen Beschäftigten in Kinderbildungseinrichtungen für ihre wertvolle Arbeit zu bedanken. (Schluss) mf/ls

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