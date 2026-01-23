AVISO PK: OeHT-Förderbilanz 2025 – Investitionen. Stabilität. Wertschöpfung

Wien (OTS) -

Die Österreichische Hotel- und Tourismusbank (OeHT) blickt auf ein erfolgreiches Förderjahr 2025 zurück. Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner gemeinsam mit der Geschäftsführung der OeHT die zentralen Ergebnisse der Förderbilanz und zeigt auf, wie gezielte Investitionen zur Stabilisierung und Wertschöpfung im heimischen Tourismus beitragen. Zugleich geben sie einen Ausblick auf die Förder- und Investitionsschwerpunkte für das Jahr 2026.

Ihre Gesprächspartner bei der Pressekonferenz:

Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Tourismus

Andrea Sassen-Abfalter, Geschäftsführung Marktfolge, Österreichische Hotel- und Tourismusbank (OeHT)

Matthias Matzer, Geschäftsführung Markt, Österreichische Hotel- und Tourismusbank (OeHT)

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Datum:

Dienstag, 27.01.2026 um 09:00 Uhr

Ort:

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus; Pressezentrum 5. Stock; Stubenring 1, 1010 Wien

Zugang über Tor 2 „Sozialministerium“

Wir bitten unbedingt um vorherige Anmeldung via E-Mail unter [email protected]