- 23.01.2026, 14:00:03
- /
- OTS0113
GRÜNE — TERMINE
Von 26. Jänner bis 01. Februar
Dienstag, 27.01.
15:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt an der Veranstaltung anlässlich des Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust teil
Ort: Nationalratssitzungssaal
Donnerstag, 29.01.
10:45 Uhr: Bundesparteisprecherin Leonore Gewessler besucht die Kärntner Lehrlingsmesse
Ort: Messehalle Klagenfurt
19:00 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt am MQ Jahresauftakt teil
Ort: Arena21, MQ Vorplatz
Freitag, 30.01.
20:00 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt am Ball der Wiener Wirtschaft teil
Ort: Hofburg
Samstag, 31.01.
21:00 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt an der Opernredoute in Graz teil
Ort: Oper Graz
Rückfragen & Kontakt
Die Grünen
[email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GBU