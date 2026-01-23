  • 23.01.2026, 14:00:03
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  • OTS0113

GRÜNE — TERMINE

Von 26. Jänner bis 01. Februar

Wien (OTS) - 


Dienstag, 27.01.
15:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt an der Veranstaltung anlässlich des Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust teil
Ort: Nationalratssitzungssaal

Donnerstag, 29.01.
10:45 Uhr: Bundesparteisprecherin Leonore Gewessler besucht die Kärntner Lehrlingsmesse
Ort: Messehalle Klagenfurt

19:00 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt am MQ Jahresauftakt teil
Ort: Arena21, MQ Vorplatz

Freitag, 30.01.
20:00 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt am Ball der Wiener Wirtschaft teil
Ort: Hofburg

Samstag, 31.01.
21:00 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt an der Opernredoute in Graz teil
Ort: Oper Graz

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