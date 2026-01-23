  • 23.01.2026, 12:34:02
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„Erlebnis Österreich“ aus dem Landesstudio Kärnten: „Grenzlandchor Arnoldstein – Eine Legende verstummt“

Am 25. Jänner um 16.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Der Grenzlandchor Arnoldstein geht nach fast acht Jahrzehnten auf große Abschiedstour. Die neue „Erlebnis Österreich“-Dokumentation „Grenzlandchor Arnoldstein – Eine Legende verstummt“ aus dem ORF-Landesstudio Kärnten zeigt die Höhepunkte des letzten Konzerts, erzählt die bewegte Geschichte des Chores und würdigt das Lebenswerk von Gründerin Gretl Komposch. Mit Zeitzeugen, Wegbegleitern und den bekanntesten Liedern des Chores erleben die Zuseherinnen und Zuseher ein Stück Kärntner Musikgeschichte – emotional, mitreißend und unvergessen. Zu sehen am Sonntag, dem 25. Jänner 2026, um 16.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON.

Gretl Komposch formt kurz nach dem Krieg 1947 einen gemischten Chor, den sie Grenzlandchor Arnoldstein nennt. Am Schnittpunkt dreier Kulturen – zwischen Kärnten, Italien und Slowenien (damals Jugoslawien) – wird mit viel Engagement und Leidenschaft gesungen. Die Musik berührt im Handumdrehen die Herzen der Menschen, und aus der bunt zusammengewürfelten Truppe entsteht rasch einer der bekanntesten Chöre des Landes.

Unterwegs als singender Botschafter Kärntens wird der Chor aus Arnoldstein zum klingenden Kulturvermittler und singt auf allen Kontinenten. In Erinnerung geblieben sind Konzerte in Südafrika, Südamerika, Australien oder in der legendären Royal Albert Hall in London. Einen weiteren Karriereschub bringt die enge Freundschaft mit Entertainer-Legende Heinz Conrads, durch die der Grenzlandchor zum Stammgast in großen Fernsehshows wird. Über Jahrzehnte hinweg haben auch Franz Mörtl, Petra Schnabl-Kuglitsch und zuletzt die Tochter der Gründerin, Hedi Preissegger, den Chor geleitet. Nach 78 Jahren ist Ende November 2025, bei einem tränenreichen Abschiedskonzert, Schluss: Fehlender Nachwuchs sowie Krankheiten und Ausfälle innerhalb des Chors haben zu dieser Entscheidung geführt. Man wolle glanzvoll abtreten und den großen Namen „Grenzlandchor Arnoldstein“ als Mythos bewahren, auch um das Lebenswerk von Gretl Komposch würdig zu vollenden.

Die Dokumentation zeigt Ausschnitte des letzten Konzerts auf großer Bühne und beleuchtet die bewegte Geschichte mit Zeitzeugen und Wegbegleitern. Zu hören sind auch die bekanntesten Lieder des Grenzlandchors.

ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard: „Der Grenzlandchor Arnoldstein steht beispielhaft für die verbindende Kraft der Musik und für ein lebendiges kulturelles Erbe Kärntens. Die Dokumentation macht sichtbar, wie stark gemeinsames Singen Menschen über Generationen hinweg prägen und verbinden kann. Das Landesstudio Kärnten sieht es als seine Aufgabe, solchen bedeutenden kulturellen Leistungen Raum zu geben und sie für die Zukunft zu bewahren.“

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