Wien (OTS) -

Österreichs wirtschaftlicher Erfolg beruht seit Jahrzehnten auf einer leistungsfähigen, exportorientierten Industrie und offenen Märkten. Fairer Freihandel und internationale Vernetzung sind zentrale Voraussetzungen für Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand. Doch diese Basis gerät zunehmend unter Druck. Gerade für ein kleines, stark exportabhängiges Land wie Österreich sind offene Märkte, wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen und verlässliche Handelsbeziehungen entscheidend, um bestehende Exportchancen zu sichern und neue Märkte zu erschließen.

Welche Maßnahmen notwendig sind, um Österreich wieder stärker in Richtung Marktwirtschaft, Freihandel und internationale Wettbewerbsfähigkeit auszurichten, und wie die heimische Industrie ihre aktuelle Lage und Exportperspektiven einschätzt, darüber informieren wir Sie bei der Präsentation der Ergebnisse der IV-Konjunkturumfrage für das 4. Quartal 2025.

Dienstag, 27. Jänner 2026, 10:00 Uhr

IV-Media Center, Haus der Industrie

Ihre Gesprächspartner sind:

Christoph Neumayer, IV-Generalsekretär

Christian Helmenstein, IV-Chefökonom

Wir freuen uns, Sie oder eine Vertreterin bzw. einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen und ersuchen um Anmeldung unter: [email protected]

Es gibt auch die Möglichkeit, die Pressekonferenz via Livestream zu verfolgen.

EINLADUNG IV-Pressegespräch: "IV-Konjunkturumfrage 4. Quartal 2025", 27. Jänner 2026, 10:00 Uhr, Haus der Industrie

Mit IV-Generalsekretär Christoph Neumayer und IV-Chefökonom Christian Helmenstein

Datum: 27.01.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Haus der Industrie

Schwarzenbergplatz 4

1031 Wien

Österreich